포드 공장서 야유 듣고 발끈한 트럼프 '손가락 욕설'

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

이미지 확대하기

▲ 야유하는 사람 향해 손가락 욕설하는 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 포드차 공장을 시찰하는 공개 행사 도중 현장에서 야유가 나오자 '손가락 욕설'로 맞받았습니다.14일 엑스(X·옛 트위터) 등 소셜미디어(SNS)에 퍼진 영상에서 트럼프 대통령이 지난 13일(현지시간) 미시간주 디어본에 있는 포드의 F-150 픽업트럭 생산 공장을 둘러보던 중 현장 노동자로 추정되는 인물이 '소아성애자 보호자'라는 야유를 보냈습니다.트럼프 대통령은 소리가 난 쪽을 돌아보고 주먹을 들더니 가운뎃손가락을 펴는 '손가락 욕설' 포즈를 취했습니다.그가 입으로도 두 차례 'fxxx you'(꺼져) 욕설을 하는 것으로 보이는 장면도 포착됐습니다.누군가가 트럼프 대통령에게 '소아성애자 보호자'라는 비난을 한 것은 미성년자 성착취범인 고 제프리 엡스타인 사건에 관한 트럼프 행정부의 처리 방식에 관한 불만을 드러낸 것으로 보입니다.백악관은 영상 속 장면이 실제로 포드 공장에서 벌어진 일이라고 확인했습니다.스티븐 청 백악관 공보국장은 워싱턴포스트에 "분노에 휩싸인 한 미치광이가 거칠게 욕설을 외치고 있었고, 대통령은 이에 적절하고도 분명하게 대응했다"고 말했습니다.트럼프 대통령의 이번 포드 공장 방문에는 창업자 헨리 포드의 손자인 빌 포드 회장, 짐 팔리 최고경영자(CEO)도 동행했습니다.(사진=AP, JT Lewis X 계정 캡처, 연합뉴스)