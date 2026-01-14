[자막뉴스] 공장 직원들에 '손가락 욕설'…트럼프 발끈한 발언, 뭐길래?

포드차 공장을 시찰하던 도널드 트럼프 미국 대통령이 아래층 공장 직원들을 향해 갑자기 '손가락 욕설'을 내보입니다.



공장 직원들이 트럼프 대통령을 향해 "소아성애 옹호자"라고 외친 데에 트럼프 대통령이 맞받아친 겁니다.



현지시간으로 어제(13일) 소셜미디어에 퍼진 영상에선 트럼프 대통령이 미시간주 포드 공장을 둘러보다 현장 노동자가 "소아성애 옹호자"라며 야유를 보내는 장면이 포착됐습니다.



트럼프 대통령은 소리가 난 쪽을 향해 '손가락 욕설'을 내보이고, 두 차례 욕설하는 장면도 영상에 담겼습니다.



트럼프 대통령이 '소아성애 옹호자'라는 야유를 받은 건 트럼프 행정부가 미성년자 성착취범인 제프리 엡스타인 사건을 처리하는 방식에 불만을 드러낸 것으로 보입니다.



백악관은 영상 속 장면이 실제로 포드 공장에서 벌어진 일이라고 확인했습니다.



백악관 고위 관계자는 워싱턴포스트 등 현지 매체에 "분노에 휩싸인 한 미치광이가 거칠게 욕설을 외치고 있었고, 대통령은 이에 적절하고도 분명하게 대응했다"고 말했습니다.



