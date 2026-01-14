양산 경부고속도서 차량 6대 연쇄 충돌…1명 심정지·4명 부상

▲ 사고 현장

오늘(14일) 오전 5시 42분 경남 양산시 동면 경부고속도로 서울 방면 양산휴게소 진입 직전 편도 3차선 가운데 2차로에서 모닝 승용차와 카니발 승합차가 충돌했습니다.이후 쏘나타 택시, 베라크루즈 SUV, 칸 SUV, K5 승용차 등 차량이 서로 부딪치거나 모닝 승용차와 충격하는 등 차량 6대가 뒤엉켜 충돌했습니다.이 사고로 모닝 승용차 30대 운전자가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으며 택시 운전사와 승객 등 3명(1명 중상·2명 경상)도 병원으로 이송됐습니다.K5 승용차 40대 운전자도 가슴 통증을 호소하는 등 경상을 입었으나 병원 이송은 거부한 것으로 전해졌습니다.사고 여파로 일대에는 1시간가량 일부 정체가 빚어졌으며 경찰 등은 오늘 오전 6시 52분 현장 수습을 완료했습니다.경찰에 따르면 모닝 승용차와 카니발 승합차가 1차 충돌 뒤 쏘나타 택시가 모닝 승용차와 충격했고, 모닝 승용차가 1차로로 튕겨 나가면서 베라크루즈 SUV와 충돌하는 등 연쇄 사고로 이어졌습니다.사고 당시 도로에 비나 눈이 얼어붙으면서 발생한 결빙(블랙아이스)은 없었던 것으로 알려졌습니다.경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있습니다.(사진=경남소방본부 제공, 연합뉴스)