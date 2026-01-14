양산 경부고속도서 차량 6대 연쇄 충돌…1명 심정지·4명 부상

▲ 사고 현장
오늘(14일) 오전 5시 42분 경남 양산시 동면 경부고속도로 서울 방면 양산휴게소 진입 직전 편도 3차선 가운데 2차로에서 모닝 승용차와 카니발 승합차가 충돌했습니다.
이후 쏘나타 택시, 베라크루즈 SUV, 칸 SUV, K5 승용차 등 차량이 서로 부딪치거나 모닝 승용차와 충격하는 등 차량 6대가 뒤엉켜 충돌했습니다.
이 사고로 모닝 승용차 30대 운전자가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으며 택시 운전사와 승객 등 3명(1명 중상·2명 경상)도 병원으로 이송됐습니다.
K5 승용차 40대 운전자도 가슴 통증을 호소하는 등 경상을 입었으나 병원 이송은 거부한 것으로 전해졌습니다.
사고 여파로 일대에는 1시간가량 일부 정체가 빚어졌으며 경찰 등은 오늘 오전 6시 52분 현장 수습을 완료했습니다.
경찰에 따르면 모닝 승용차와 카니발 승합차가 1차 충돌 뒤 쏘나타 택시가 모닝 승용차와 충격했고, 모닝 승용차가 1차로로 튕겨 나가면서 베라크루즈 SUV와 충돌하는 등 연쇄 사고로 이어졌습니다.
사고 당시 도로에 비나 눈이 얼어붙으면서 발생한 결빙(블랙아이스)은 없었던 것으로 알려졌습니다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있습니다.
(사진=경남소방본부 제공, 연합뉴스)
댓글