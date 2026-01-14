'진짜' 월드컵 트로피, 4년 만에 한국 온다…모레 공식 투어

이미지 확대하기

▲ 2022년 카타르 월드컵을 앞두고 그해 8월 한국을 찾은 FIFA 월드컵 트로피.

국제축구연맹(FIFA) 월드컵 트로피가 4년 만에 다시 한국에서 팬들을 만납니다.FIFA 월드컵의 공식 후원사인 코카-콜라는 오늘(14일) 오전 "FIFA 월드컵 트로피가 오는 모레 전세기를 타고 한국을 방문한다"고 알렸습니다.이번에 한국을 찾는 '오리지널' FIFA 월드컵 트로피는 오는 6월부터 캐나다, 멕시코, 미국이 공동 개최하는 2026 월드컵의 우승국에 수여할 공식 트로피입니다.코카-콜라는 "이번 행사를 통해 국내 팬들에게 월드컵의 상징인 트로피를 눈앞에서 만나볼 특별한 기회를 제공하고, 2026 FIFA 월드컵을 향한 승리의 기운을 함께 나눌 예정"이라고 밝혔습니다.FIFA 월드컵 트로피는 지난 3일 사우디아라비아를 시작으로 150여 일간 한국을 포함한 전 세계 30개 FIFA 회원국, 75개 지역을 순회할 예정입니다.한국에는 모레 들어와 같은 날 진행되는 미디어 공개 행사에서 대중에 처음으로 공개됩니다.이어 17일에는 CGV용산아이파크몰에서 트로피를 직접 만나볼 수 있는 소비자 체험 행사가 진행됩니다.FIFA 월드컵 트로피 투어는 독일 월드컵이 열린 2006년 시작해 올해가 6번째입니다.한국을 찾는 것은 2006년, 2010년, 2014년, 2022년에 이어 이번이 다섯 번째입니다.FIFA 월드컵 트로피는 대회 우승국에 수여되지만, 공식 소유권은 FIFA에 있습니다.트로피는 순금으로 만들어졌으며, 무게는 6.175㎏으로 1974년에 디자인됐습니다.두 명의 선수가 지구를 높이 들고 있는 모습을 형상화했습니다.현재의 FIFA 월드컵 트로피는 1974년 서독 대회부터 우승국에 수여되고 있으며 전 세계에서 가장 잘 알려진 스포츠 상징 중 하나로 꼽힙니다.오리지널 트로피는 FIFA 월드컵 우승 경험이 있는 선수와 국가수반 등 매우 제한된 사람만 만지거나 들 수 있습니다.FIFA 월드컵 우승국은 일정 기간만 오리지널 트로피를 소유할 수 있으며 FIFA가 회수한 뒤에는 해당 대회 개최년도, 개최국, 역대 우승국이 새겨진 'FIFA 월드컵 위너스 트로피'를 영구 소장하게 됩니다.(사진=연합뉴스)