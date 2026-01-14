'흑백요리사2' 최강록, 맛과 진정성으로 우승…조림인간의 드라마였다

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

[SBS 연예뉴스 | 김지혜 기자] 요리사 최강록이 '흑백요리사 : 요리 계급 전쟁2'(이하 '흑백요리사2')에서 우승하며 총 3억 원의 상금을 차지했다. 시즌1이 '비빔인간' 에드워드 리(준우승)의 감동 드라마였다면, 시즌2는 자칭 '조림인간', 타칭 '연쇄조림마'의 각본 없는 드라마였다.13일 오후 넷플릭스에서 공개된 '흑백요리사2' 최종회에서 백수저 최강록은 깨두부를 넣은 국물 요리로 우승을 차지했다.결승전의 주제는 '나를 위한 요리'였다. 평생을 남을 위해 요리를 해온 요리사에게 자신을 위한 요리를 만들어보라는 미션이었다. 최강록은 인내의 저음으로 깨를 넣은 모찌리도후(떡 식감의 두부요리)를 만들어냈고, 자신만의 비법 육수를 더했다.소박한 국물 요리였다. 그러나 이 한 그릇 요리에는 최강록의 경력이 집약된 비법이 있었고, 그의 요리 인생을 엿볼 수 있는 스토리텔링도 있었다."왜 이 요리를 자신에게 해주고 싶었느냐"는 심사위원의 질문에 최강록은 "저는 조림인간입니다"라고 운을 뗐다. 그는 "과거 컴피티션에서 한 번 우승한 적 있는데 그때 조림 음식을 많이 해서 '조림인간', '연쇄조림마', '조림핑' 그런 별명을 얻었다. 사실 조림을 잘 못하지만 잘하는 '척'을 했다"며 "사실 공부도 많이 했고, 노력도 많이 하지만 '척'하기 위해서 살아왔던 인생이 좀 있다. 나를 위한 요리에서까지 조림을 하고 싶지 않았다"는 진솔한 이야기를 꺼냈다.이어 "나한테 좀 위로를 주고 싶었다. 매일 너무 다그치기만 했다. 나를 위한 요리에 90초도 써본 적이 없다. 이 가상 세계에서 나를 위한 요리를 요렇게 해보고 싶었다"라고 덧붙였다.최강록의 진솔한 고백은 보는 이의 마음을 움직이게 하는 감동이 있었다. 여기에 또 하나의 킥은 빨간 뚜껑의 소주였다. 알코올 농도가 낮아지는 추세에도 높은 도수를 유지하고 있는 소주였다. 최강록은 심사위원에게 소주를 한 잔씩 따랐다. 이 페어링의 의미는 요리사들의 '노동주', '위로주'였다.최강록은 "사람들이 '너의 킥은 뭐냐', '너의 시그니처는 무엇이냐' 하면 사실 시그니처가 없다. 나는 특별한 요리사는 아니다. 그냥 모든 요리사들이 그냥 주방에서 티 나지 않게 하는 일을 반복하고 있는데 운이 좋아서 조림핑이 된 것"이라고 겸손의 말을 더했다.이 말을 들은 안성재 심사위원은 "최강록 셰프께서 말씀하셨던 것처럼, 모든 셰프가 그런 시기를 겪는다고 생각한다. 나 또한 '척'하는게 되게 많았다. 그래서 이건 어니스트한(정직한) 음식인 것 같다"고 공감하며 남은 국물을 한 번에 들이켰다.결승은 두 심사위원의 만장일치가 나와서 우승자가 가려지는 방식이었다. 최강록은 단 한 번의 요리로 두 심사위원의 선택을 받아 최종 우승의 영예를 안았다. 어린 시절 아버지와의 추억이 담긴 순댓국을 만든 이하성 셰프는 준우승에 만족해야 했다.결승전 심사는 이례적으로 음식에 대한 평가가 나오지 않았다. 그러나 두 심사위원의 반응과 미소만으로 그 맛을 어느 정도 예측할 수 있었다.최강록은 우승자로 호명된 후 "결승 주제가 '나를 위한 요리'가 아니었으면 요리괴물님이 더 멋진 음식이 나왔을 것"이라고 준우승자를 높였다. 그러면서 "저는 특출난 음식을 하는 사람도 아니고 그냥 그, 예, 전국에 숨어서 이렇게 열심히 음식을 만드시는 일을 하시는 분들과 같은 일을 하고 있는 사람입니다. 심사위원들이 해주신 말씀 가슴속에 잘 담고, 이곳에서 만난 인연들을 소중히 여기면서 더 열심히 음식에 대해서 생각하면서 살겠습니다"라고 수상 소감을 전했다.'흑백요리사2'는 시즌1을 능가하는 화제성과 인기를 모았으나 공개 초반 결승전 진출자, 우승자 스포일러가 온라인 상에 확산했다. 여기에 제작진이 방송 중반, 준우승자 요리괴물의 실명이 담긴 명찰을 편집하지 않은 실수까지 노출하며 빈축을 샀다.높은 관심 속에 공개된 최종회는 온라인 스포일러와 일치해 "김샜다"라는 반응도 나왔지만 재도전자 최강록의 우승이라는 드라마틱한 서사는 많은 이들의 감동을 자아냈다는 의견도 다수다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)