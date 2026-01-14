장동혁 "윤리위 '한동훈 제명' 결정, 뒤집을 생각 없다"

▲ 장동혁, 한동훈

국민의힘 장동혁 대표가 당 중앙윤리위원회의 한동훈 전 대표 제명 결정 결과를 뒤집을 생각이 없다고 말했습니다.장 대표는 오늘(14일) 오전 한 전 대표 제명 결정과 관련해 '정치적 해결점을 모색할 여지가 있느냐'는 기자의 질문에 "지금 이미 윤리위 결정이 나온 마당에 윤리위 결정을 곧바로 뒤집고 다른 해결을 모색하는 건 우선은 고려하고 있지 않는다"고 답했습니다.장 대표는 "이 문제를 어떻게 누가 먼저 풀고 가야 이것이 정치적으로 해결될지에 대한 저의 입장 말씀드렸다"며 당원게시판 문제를 해결해야 할 주체는 한 전 대표라고 주장했습니다.장 대표는 한 전 대표에 대한 제명 결정과 관련해 "결정 내용만 들었고 제가 결정문이나 결정 이유에 대해서 들은 건 없다"며 "일단 차후에 결정문이나 이런 것들을 살펴보도록 하겠다"고 밝혔습니다.내일 예정된 최고위원회의에서 한 전 대표에 대한 제명 결정을 의결하는지에 대해서는 "재심 신청 기간이 있는 것으로 알고 있다"며 "재심 청구 전이라도 최고위원회 의결할 수 있는지, 보류해야 하는 지 당헌·당규를 살펴보겠다"고 말했습니다.장 대표는 또 "윤리위가 어제 (윤석열 전 대통령) 구형이 이뤄진 걸 예상해서 따로 날을 잡거나 의도적으로 맞췄다고 생각하진 않는다"면서도, "이런 중요한 결정에는 이런저런 비판 가능하다"고 말했습니다.윤석열 전 대통령 사형 구형과 관련해서는 "특별히 할 말이 없다"며 말을 아꼈습니다.