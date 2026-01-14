고발까지 했지만…"여론조작 실체" 양양 해변 충격 근황

▲ 양양 인구해변에 걸린 현수막

"거짓된 소문에 지역이 무너지고 있습니다."오늘(14일) 강원 양양군 현남면 인구해수욕장 일대 도로와 상가 주변에는 '왜곡된 이야기로 양양이 욕먹고 있습니다', '가짜뉴스가 양양을 아프게 합니다'라는 문구가 적힌 현수막과 대자보가 줄지어 걸려 있었습니다.서핑 비수기인 겨울철임을 감안하더라도 이곳을 오가는 시민과 관광객의 모습은 좀처럼 찾아보기 어려웠습니다.주민들은 최근 몇 년간 인구해변을 중심으로 확산한 양양의 부정적인 이미지가 방문객 감소로 이어졌다고 보고 있습니다.이에 지난해 여름 온라인상에 퍼진 각종 소문과 다른 양양의 현실을 알리기 위해 현수막을 내건 데 이어 이달 초에는 대형 대자보까지 게시했습니다.대자보에는 양양군을 둘러싼 허위 사실 유포에 대해 철저한 진상 조사를 촉구하는 내용이 담겼습니다.대자보와 현수막에 기재된 QR코드를 스캔하면 '[긴급 공유] 양양을 무너뜨리려는 조직적인 여론 조작의 실체'라는 제목의 영상으로 연결됐습니다.영상에는 최근 몇 년간 온라인상에서 확산한 '양양 서핑 해변을 찾은 여성이 외국인 남성에게 성폭행당했다'는 내용이 사실이 아니며, 확인되지 않은 정보가 자극적으로 퍼졌다는 주장이 담겼습니다.상인들은 이러한 소문이 반복적으로 확산하면서 양양 전체에 부정적인 이미지가 씌워졌다고 입을 모읍니다.연말연시 해넘이와 해맞이 특수에 대한 기대는 이미 접은 지 오래라는 말도 나옵니다.상가 공실 문제도 심각합니다.인구해변 인근 상가 곳곳에는 임대 문의 안내문이 붙어 있고, 건물주들이 임대료를 절반 가까이 낮춰도 세입자를 구하지 못하는 사례가 이어지고 있다는 게 주민들의 설명입니다.문제는 허위 정보로 인한 피해가 현실화하고 있음에도 이를 문제 삼기 쉽지 않다는 점입니다.양양군은 지난해 여름 주민 의견을 수렴해 허위 사실 유포와 관련해 경찰에 고발 조치했습니다.하지만 지난해 10월 혐의 없음으로 불송치 결정을 통보받았습니다.군에 따르면 경찰은 성명불상자가 인터넷에 양양 지역의 이미지를 저하시킬 우려가 있는 허위 사실을 게시한 점은 인정했지만, 게시 내용에 특정 업체나 집합적 피해자가 명시되지 않아 피해자 특정성이 부족하다고 판단했다고 설명했습니다.또, 지역 이미지 훼손만으로는 개별 업체의 경영 저해와의 인과관계를 인정하기 어렵다고 봤습니다.지역 이미지 훼손과 관광 위축으로 지역사회 전체에 피해가 발생해도 제도적으로 피해 주체가 모호하다는 한계가 드러난 셈입니다.최근에는 양양 지역 한 카페에서 "핸드크림을 발랐다는 이유로 '나가달라'는 요구를 받았다"는 보도가 나오며 논란이 일기도 했습니다.이에 대해 군은 사실 확인 결과 해당 카페가 양양에 위치한 곳이 아니라며 공식 보도자료를 내는 소동까지 벌어졌습니다.(사진=연합뉴스)(SBS 디지털뉴스부)