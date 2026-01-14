뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[바로이뉴스] 장동혁 "'한동훈 제명' 결정 뒤집지 않을 것…정치적 해결 고려 안 해"

신정은 기자
작성 2026.01.14 10:09 조회수
PIP 닫기
 장동혁 국민의힘 대표가 한동훈 전 대표 제명 결정과 관련해 "윤리위원회에서 여러 사정을 고려해 결정했을 것"이라며 "이미 결정이 나온 마당에 이를 곧바로 뒤집거나 정치적 해결을 모색하는 것은 우선 따로 고려하고 있지 않다"고 말했습니다. 장 대표는 오늘(13일) 오전 이장우 대전시장과의 ‘대전·충남 통합 관련 정책협의’ 이후 쏟아진 기자들의 질문에 이같이 답변한 건데요, 또 윤석열 전 대통령에 대한 사형 구형 시점과 맞물려 제명 결정이 나왔다는 견해에 대해선 "이런 중요한 결정에 대해 여러 비판이 있을 수 있다고 생각한다"면서도 "윤 전 대통령에 대한 구형은 원래 지난 금요일 예정돼 있었고 재판이 늦어지면서 어제 이뤄진 것으로 안다"고 설명했습니다. 이어 "윤리위는 지난주 금요일 회의를 했고, 그 회의에서 재판 마무리 전에 어제 화요일로 2차 회의를 정한 것으로 안다"며 "구형 시점에 맞춰 의도적으로 날을 잡았다고 생각하지는 않는다"고 선을 그었습니다. 자세한 내용 영상으로 확인하세요. 

(구성 : 신정은, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지