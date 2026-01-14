뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"한일 관계 발전시키자"…탄광 유해 공동조사 추진

박예린 기자
작성 2026.01.14 10:13 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령과 다카이치 총리가 한일 정상회담에서 한일 관계를 한층 더 발전시키자는데 공감했습니다. 양국은 일제강점기 때 탄광 사고 유해에 대한 DNA 감정을 함께 추진하기로 했습니다.

박예린 기자의 보도입니다.

<기자>

한일 정상회담장인 일본 나라현의 한 호텔에 도착한 이재명 대통령 부부를 다카이치 일본 총리가 직접 맞이합니다.

[다카이치 사나에/일본 총리 : 안녕하세요.]

[이재명 대통령 : 이렇게 격을 깨 가지고 환영해 주시면 저희가 몸 둘 바를 모르겠습니다.]

지난해 11월, 경주 AEPC 정상회의에 이어서 두 달 만에 마주한 한일 정상은 1시간 27분 동안 회담했습니다.

미중 경쟁, 중일 갈등과 같은 최근 국제정세와 관련해, 두 정상은 한일 협력을 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 어지러운 국제질서 속에서 손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래를 만들 수 있다고 믿습니다.]

[다카이치 사나에/일본 총리 : 한일 관계를 한층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶습니다.]

이 대통령은 과거사 문제와 관련해 '아픈 과거의 경험'을 언급하면서도 양국이 성장과 발전 과정에서 서로에게 큰 힘이 됐다는 건 부인하지 못할 사실이라고 말했습니다.

한일 정상은 일제강점기였던 1942년 일본 조세이 탄광 사고로 수몰된 183명의 한국인과 일본인에 대한 유해감정을 함께 추진하기로 했습니다.

[이재명 대통령 : 과거사 문제에서 작지만, 의미 있는 진전을 이뤄낼 수 있어서 참으로 뜻깊게 생각합니다.]

비공개 환담에서는 두 정상이 케이팝 데몬 헌터스의 '골든'과 방탄소년단의 '다이너마이트' 노래에 맞춰 함께 즉석 드럼 합주를 하기도 했습니다.

이 대통령은 방일 둘째 날인 오늘 다카이치 총리와 고대 백제 건축 양식의 영향을 받은 호류지를 찾았습니다.

이 대통령은 이후 간사이 지역 재일 동포들을 만난 뒤, 1박 2일의 방일 일정을 마무리하고 오후 귀국길에 오릅니다.

(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 위원양)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지