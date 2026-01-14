뉴스
중부·영남 한파특보…낮부터 기온 풀린다

<앵커>

 오늘(14일) 아침 날씨가 많이 추워졌습니다. 일부 중부와 영남 곳곳에 한파 특보가 발효됐는데요. 기상센터 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다.

안수진 캐스터?

<캐스터>

경기 동부와 강원, 충청과 영남 지역을 중심으로 한파주의보가 내려진 가운데 특보가 발효 중인 북춘천의 오늘 아침 기온 영하 17.3도까지 뚝 떨어졌고요.

서울의 기온 영하 9.4도에 체감하는 온도는 영하 14.2도로 추위가 매서웠습니다.

그래도 추위는 오래 머물지 않겠고요.

낮이 되면서 기온은 영상권으로 올라서겠고 내일은 평년 기온을 크게 웃돌면서 추위가 누그러지겠습니다.

오늘 다른 지역의 낮 기온 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 4도, 광주 9도, 제주는 15도까지 오르겠습니다.

동쪽 지역에 대기의 건조함이 길게 이어지고 있습니다.

화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.

오늘 늦은 오후부터 강원 내륙과 산지에는 눈이 내려 쌓이기 시작하겠고요.

일부 중부 지역을 중심으로는 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날릴 때 있겠습니다.

목요일인 내일은 전국에 비나 눈이 내리겠고요.

일요일까지 기온은 평년 수준을 웃돌면서 큰 추위는 없겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
