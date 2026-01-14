마법은 음과 음 사이에서...나는 아름다움을 지키는 사람ㅣ피아니스트 김송현 [커튼콜 296]

김송현 씨는 윤이상 콩쿠르 준우승, 리스트 콩쿠르 우승 등 국제 콩쿠르에서 두각을 나타낸 차세대 피아니스트입니다. 193cm의 장신으로 무대 위에서 강한 존재감을 드러내지만, 그의 음악은 작고 조용하며 내밀한 감정에서 출발합니다.
최근 발매한 두 번째 앨범 〈TIMESCAPE 시간의 풍경〉은 피아노 연주를 넘어, 사진 촬영과 글쓰기, 영문 번역까지 모두 직접 완성한 120페이지 분량의 북 앨범(book album)입니다. 1월부터 12월까지 열두 달의 시간을 12곡의 음악과 문장으로 기록하며, ‘시간의 풍경’을 담아냈습니다. 선곡과 연주는 어떻게 이뤄졌는지, 혼자 셔터를 누르고 문장을 고치며 완성해 간 창작 과정은 어땠는지 들어봅니다. 앨범의 주요 수록곡과 함께, 김송현 씨가 자신의 글을 직접 낭독하는 시간도 담았습니다.
글을 쓰고, 곡을 쓰며, 다양한 예술적 관심사를 확장해 가는 피아니스트 김송현. 아름다움을 사랑하고 지켜내는 사람이고 싶다는 그가 나직하게 들려주는 이야기를 만나보세요.
♬ ‘Embraceable You’ – 조지 거슈윈(George Gershwin), 편곡 얼 와일드(Earl Wild) / 연주 김송현
♬ ‘Spruce(가문비 나무)’ – 시벨리우스(Sibelius) Op.75-5 / 연주 김송현 (금호아트홀 제공)
♬ ‘Be My Love’ – 칸&브로드스키(Kahn & Brodsky), 편곡 키스 자렛(Keith Jarrett) / 연주 김송현
유튜브 재생목록에 김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.
진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 피아니스트 김송현ㅣ글·편집 : 김은혜 PD
제공 : 컴퍼니 연작
