중국, '올리브영'까지 베꼈다…짝퉁 K-뷰티 매장 확산

▲ 중국 후난성 창사시에 위치한 온리영 매장

글로벌 시장에서 인기를 끌고 있는 한국 브랜드를 겨냥한 노골적인 모방 행위가 해외 곳곳에서 반복되고 있습니다.중국 후난성 창사시에 한국의 대표 뷰티 편집숍 올리브영을 모방한 매장 '온리영(ONLY YOUNG)'이 등장해 논란이 일고 있습니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(14일) 자신의 SNS에서 "해당 매장은 상호와 로고, 매장 색상, 진열 방식까지 올리브영을 연상케 하는 요소를 다수 차용한 것으로 보인다"며 "개점 시기와 매장 수는 확인되지 않았지만, 중국 숏폼 플랫폼 도우인에는 온리영 매장을 홍보하는 콘텐츠가 다수 유통되고 있다"고 밝혔습니다.올리브영은 지난해 국내 오프라인 매장에서 외국인 누적 구매액이 1조 원을 넘어선 'K-뷰티 쇼핑 성지'로 꼽힙니다.이 같은 글로벌 인지도를 노려 유사 상호와 매장 콘셉트를 그대로 베낀 사례라는 비판이 제기됩니다.유사 사례는 최근 중동에서도 불거졌습니다.중국 생활용품 유통사 '무무소'(MUMUSO)가 매장 간판에 'KOREA' 또는 약자인 'KR'을 사용해 한국 기업인 것처럼 오인하게 만든 정황이 포착돼 논란이 됐습니다.한국 브랜드 가치가 높아지자 이를 전면에 내세워 소비자를 끌어들이는 방식이 반복되고 있는 셈입니다.서 교수는 "개별 기업의 대응만으로는 한계가 있다"며 "정부 차원의 지식재산권 보호 협력과 현지 법 집행 연계가 필요하다"고 전했습니다.(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)