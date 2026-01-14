한일정상회담서 CPTPP도 논의…일, 수산물 문제엔 "과학적 접근"

▲ 재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 확대 회담에 앞서 악수하고 있다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리 간 한일 정상회담에서 한국의 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제도 다뤄진 것으로 전해졌습니다.14일 니혼게이자이신문과 로이터통신 등에 따르면 사토 케이 관방부장관은 전날 정상회담 후 "다양한 협력 방향에 대해 논의했다"며 CPTPP도 화제에 올랐다고 전했습니다.다카이치 총리는 후쿠시마산 수산물 등에 대한 한국의 수입 금지와 관련해 "과학적 근거에 입각한 접근을 위해 양국 간에 제대로 의사소통해가고 싶다"는 취지의 말도 한 것으로 전해졌습니다.앞서 이 대통령은 이번 정상회담을 앞두고 NHK와 한 인터뷰에서 "일본 수산물의 수입 문제가 하나의 중요한 의제가 될 가능성이 크다"며 "CPTPP 가입을 위한 일본 협조를 얻기 위해서는 이 사안도 중요한 의제다"라고 말했습니다.그러면서 "현재 상태로는 대한민국 국민의 정서적 문제와 신뢰의 문제를 해결해야 하기 때문에 단기적으로는 (해결이 어렵다)"이라며 "장기적으로 해결해야 할 문제"라고 단서를 달았습니다.그러나 전날 회담 후 양국 정상의 언론 공동 발표 때에는 한국의 CPTPP 가입과 일본산 수산물에 대한 직접적 언급이 없었습니다.CPTPP는 아시아·태평양 지역 국가들이 결성해 2018년 출범한 다자간 자유무역협정(FTA)으로, 작년 12월 가입한 영국을 포함해 현재 회원국은 일본, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 멕시코, 칠레, 말레이시아, 베트남, 싱가포르 등 총 12개국입니다.세계무역기구(WTO)로 대변되는 자유무역 질서가 약화하면서 CPTPP는 하나의 대안으로 주목받고 있으며 한국도 가입을 검토 중입니다.신청국이 가입 협상에 들어가려면 회원국 모두의 동의가 필요합니다.(사진=연합뉴스)