"일할 사람 부족해"…기업 10곳 중 7곳, 올해 채용 계획 있어

유영규 기자
작성 2026.01.14
2026년 정규직 채용 계획 (사진=사람인 제공, 연합뉴스)
▲ 2026년 정규직 채용 계획

기업 10곳 중 7곳은 올해 정규직 채용 계획이 있는 것으로 나타났습니다.

커리어 플랫폼 사람인이 오늘(14일) 발표한 '2026년 정규직 채용 계획' 설문조사(기업 327개) 결과, 올해 채용 계획이 '있다'고 밝힌 기업은 65.7%에 달했습니다.

지난해(63.2%)와 비교하면 2.5%포인트 상승한 수치입니다.

기업 규모별로는 300인 이상(73.7%), 100∼299인(71.4%), 100인 미만(64.6%) 순으로 응답 비율이 높았습니다.

올해 정규직원을 뽑는 이유는 '현재 인력이 부족해서'(64.2%·복수응답)라는 응답이 압도적으로 많았습니다.

이 밖에 '사업을 확장하고 있어서'(26.5%), '우수 인력을 확보하기 위해서'(26.5%), '인력들의 퇴사가 예정돼 있어서'(26%), '올해 실적이 좋을 것으로 예상돼서'(7%) 등의 답변이 이어졌습니다.

올해 정규직을 뽑는 기업 가운데 65.6%는 신입과 경력을 모두 채용할 계획이라고 답했습니다.

신입사원 채용 방식은 '수시'가 63.3%로 대부분이었습니다.

27.7%는 '공채·수시' 모두 활용할 계획이었으며, 9%는 '공채'로 신입을 뽑는다고 밝혔습니다.

10곳 중 9곳이 수시 채용으로 신입을 뽑는 셈입니다.

경력 채용 방식도 '수시·상시 채용'(78.9%·복수응답)이 가장 많았습니다.

올해 채용 계획이 '없다'는 기업은 21.1%였으며, '미정'은 13.2%였습니다.

채용 계획이 없는 기업들은 그 이유로 '인건비가 부담돼서'(39.1%·복수응답), '현재 인력으로도 충분해서'(33.3%), '경기 불확실성이 너무 커서'(31.9%), '업황이 좋지 않아서'(26.1%), '사업을 축소할 예정이라서'(11.6%), '비정규직을 뽑을 예정이어서'(10.1%) 등을 들었습니다.

(사진=사람인 제공, 연합뉴스)
