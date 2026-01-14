국제유가, 트럼프 이란사태 개입 경고에 상승…WTI 2.8%↑

▲ 미국의 정유시설

이란 내 시위 격화로 지정학적 긴장이 고조되면서 국제유가가 13일(현지시간) 상승했습니다.이날 ICE선물거래소에서 3월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 65.47달러로 전장보다 2.5% 올랐습니다.뉴욕상업거래소에서 2월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 61.15달러로 전장보다 2.8% 올랐습니다.석유수출국기구(OPEC) 주요 산유국 중 하나인 이란이 경제난 항의 시위가 이어지고 정부의 강경 진압으로 사망자가 크게 늘었다는 외신 보도가 나오면서 지정학적 위기를 고조시켰습니다.미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)은 이날까지 시위가 17일간 이어지면서 약 2천명이 숨진 것으로 파악했습니다.트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "난 (이란 정부가) 시위대에 대한 무분별한 살해를 멈출 때까지 이란 당국자들과의 모든 회의를 취소했다. 도움의 손길이 가고 있다"고 써 군사적 개입 가능성을 열어뒀습니다.트럼프 대통령은 이란 정부가 시위대를 계속 죽이면 "강력히 타격하겠다"고 경고한 바 있으며, 전날에는 이란과 거래하는 모든 국가의 대미 수출품에 25% 관세를 즉각 부과하겠다고 발표하는 등 갈수록 압박 수위를 높이고 있습니다.바클레이스는 투자자 노트에서 "이란 관련 불안이 배럴당 3∼4달러의 위험 프리미엄을 유가에 추가했다"라고 평가했습니다.밥 야거 미즈호증권 애널리스트는 "중국이 이란산 원유 구입을 피할 것이라 생각하지 않지만, 만약 중국을 비롯한 모두가 그렇게 한다면 현재 이란이 세계 시장에 공급하는 하루 330만 배럴의 원유 공급량만큼 공급이 감소할 것"이라고 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)