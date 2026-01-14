반도체 훈풍에 국민연금 웃었다…주식가치 1년 새 118조 늘어

국민연금이 보유한 국내 상장사 주식 가치가 반도체 업황 호조에 힘입어 1년 새 90% 이상 증가한 것으로 나타났습니다.



다만 일부 업종에서는 주가 하락과 지분 축소로 평가액이 감소하는 등 종목별 격차도 뚜렷했습니다.



오늘(14일) 기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 국민연금이 2025년 말 기준 지분 5% 이상을 보유한 국내 상장사 272곳의 주식 가치는 247조 4천114억 원으로 집계됐습니다.



이는 전년 말(129조 4천802억 원) 대비 117조 9천312억 원(91.1%) 증가한 수치입니다.



지난해 코스피 상승장을 주도한 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주를 중심으로 조선·방산 관련 종목들이 국민연금 전체 포트폴리오 수익을 끌어올렸습니다.



국민연금이 보유 지분율을 확대한 상장사는 171곳으로, 지분을 줄인 곳(127곳)보다 많았습니다.



시장 강세 국면에서 투자 비중을 확대하는 전략을 취한 것으로 풀이됩니다.



종목별로 보면 삼성전자는 국민연금의 지분율 증가 폭이 0.32%포인트에 그쳤지만, 주가가 125.4% 오르면서 보유 주식 가치가 30조 6천908억 원 늘었습니다.



SK하이닉스도 지분율 변동은 없었으나 주가가 274.4% 급등해 보유 가치가 25조 5천139억 원 증가했습니다.



이 밖에 SK스퀘어, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스 등은 주가 상승과 지분 확대가 맞물리며 국민연금 수익 확대에 기여했습니다.



반면 시장 전반의 강세에도 불구하고 일부 기업은 주식 가치가 감소했습니다.



유통, 게임, 바이오 등 내수 영향이 큰 업종이 대체로 부진했습니다.



국민연금이 가장 많은 지분을 보유한 종목은 LS로, 보통주 기준 13.49%를 보유하고 있습니다.



이어 현대백화점(13.46%), 신세계(13.42%), CJ(13.40%) 등 유통·지주사들이 상위권에 이름을 올렸습니다.



업종별로는 반도체가 포함된 IT전기전자 업종의 보유 가치가 64조 2천374억 원(139.4%) 증가하며 가장 큰 폭의 상승을 기록했습니다.



조선·기계·설비 업종도 148.3% 증가율을 보였으며, 지주, 증권, 건설·건자재 업종 역시 국민연금 전체 주식 가치 증가에 기여한 것으로 분석됐습니다.