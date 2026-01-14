[단독] '금지 치약' 2,500만 개 판매…"의심되면 신고"

<앵커>



쓰면 안되는 성분이 들어간 애경산업의 일부 치약이 3년 동안 국내에 팔렸다고 전해드렸습니다. 2천500만 개의 치약이 팔린 것으로 파악됐는데, 만약 피해가 의심되면 즉시 신고하시는 게 좋겠습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



애경산업의 '2080' 치약 중 사용 금지 성분 '트리클로산'이 함유된 것은 6종.



지난 2023년 4월부터 중국에서 수입된 이 치약들에 대해 애경은 지난 5일 회수에 들어갔는데, 그 사이 2천500만 개가 팔린 것으로 확인됐습니다.



[애경산업 측 : 수입된 수량은 약 3,100만 개이고, 저희가 가지고 있는 재고를 제외하면 시중 유통 물량이 될 텐데, 약 한 2,500만 개로 (조사됐습니다.)]



2천500만 개 가운데 82%는 주로 여행용 세트에 들어가는 소용량 제품이고, 가정에서 쓰는 튜브형 치약은 18%, 450만 개 정도로 조사됐다고 애경 측은 설명했습니다.



앞서 식약처는 호르몬 분비 교란 등 유해성 논란이 잇따르자 10년 전인 지난 2016년 트리클로산의 구강용품 사용을 금지했습니다.



[송영하/서울대 치의학대학원 예방치학교실 교수 : 어떤 유해가 있을지 불확실한 성분이기 때문에 금지했는데, (이번 사태와 같은) 재발 방지를 하는 것이 핵심이지 않나….]



중국 제조사 DOMY는 "생산 설비를 세척하는 용도로 트리클로산을 사용했고, 같은 시설에서 다른 치약도 생산하다 보니 트리클로산이 섞여 들어간 것 같다"는 취지로 애경에 해명한 것으로 파악됐습니다.



문제의 치약에서 검출된 트리클로산 성분은 치약 중량 기준 최대 0.15%.



트리클로산은 항균 효과가 좋으면서도 원가가 저렴한 것으로 알려져 의도적으로 넣었을 가능성도 배제할 수 없습니다.



녹색소비자연대는 회수 대상 제품의 사용을 즉시 중단하고 피해가 의심되면 소비자상담센터 등을 통해 신고할 것을 소비자에게 권유했습니다.



