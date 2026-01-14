[날씨] 전국 곳곳 한파특보…최저 -15도 안팎 강추위

<앵커>



오늘(14일) 전국 곳곳에 기온이 뚝 떨어져 매우 춥겠습니다. 오늘 가장 추운 강원 철원 등의 지역은 기온이 영하 15도 안팎까지 떨어졌습니다. 여의도 출근길 나가 있는 기상캐스터 연결합니다.



박세림 캐스터, 오늘 서울도 많이 춥죠.



오늘 아침까지 한파가 절정을 보이겠고요.



이곳 여의도도 도로와 인도가 얼어붙은 곳이 많습니다.



아침 출근길 따뜻하게 입고 다치지 않도록 조심해서 이동하셔야겠습니다.



어제보다 기온이 크게는 10도 이상 떨어지면서 중부와 일부 영남 지역에 다시 한파주의보가 내려졌습니다.



현재 철원과 제천 등 지도에 보라색을 띠는 지역은 영하 15도 안팎까지 떨어져 있고요.



서울도 영하 8.9도로, 그 밖의 지역도 영하 5도~영하 10도 안팎으로 매우 춥습니다.



하지만 낮부터는 추위의 힘이 풀리겠습니다.



서울 2도, 대전 5도, 대구 7도, 광주 9도까지 오르겠습니다.



전국 하늘 가끔 구름 많다가 오후부터 흐려지겠습니다.



동해안과 일부 영남은 대기 건조가 계속되는 가운데, 오늘 강원 영동에 바람도 강하게 불어 불조심해 주셔야겠습니다.



주 후반에는 예년보다 기온이 높아 큰 추위는 없겠고요.



오늘 밤 강원을 시작으로 내일 오전까지 전국 곳곳에 대체로 비가 내릴 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)