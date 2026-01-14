영국, 이란 반정부 시위대 폭력진압 규탄…추가 제재 예고

▲ 이란 반정부 시위

영국이 이란 당국의 반정부 시위대 폭력 진압을 규탄하면서 이란에 대해 추가 제재를 예고했습니다.이베트 쿠퍼 영국 외무장관은 현지시간 13일 하원에서 "끔찍하고 잔혹한 이란 시위자 살해를 가장 강력한 언어로 규탄하며, 이란 당국에 자국민의 기본권과 자유를 존중하라고 요구한다"고 밝혔습니다.이란의 경제난 항의 시위에서 당국 진압으로 다수가 사망한 것으로 전해집니다.미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)은 약 2천 명이 숨진 것으로 파악했고 영국에 본부를 둔 반체제 매체 이란인터내셔널은 1만 2천 명 사망설까지 보도했습니다.쿠퍼 장관은 "이란 대사를 초치해 엄중한 시점임을 강조하고 우리가 듣고 있는 끔찍한 보고에 대해 책임지고 답변하라고 요구했다"고 말했습니다.또한 쿠퍼 장관은 "이란에 대해 전면적이고 추가적인 제재 및 산업 부문별 조치를 이행하기 위한 법안을 마련할 것"이라고 밝혔습니다.쿠퍼 장관은 "영국은 이미 이란의 석유, 에너지, 핵, 금융 체계의 핵심 주체들을 (제재 대상에) 지정했다"며 "추가로는 이란의 핵 긴장을 고조시키고 있는 금융, 에너지, 교통운송, 소프트웨어, 기타 중대 산업을 대상으로 할 것"이라고 설명했습니다.쿠퍼 장관은 "유럽연합 및 다른 파트너들과 더욱 협력해 최근 상황에 어떤 조치가 더 필요할지 살펴볼 것"이라고 덧붙였습니다.