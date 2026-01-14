그린란드 총리 "미국 일부 되길 원치 않아…덴마크 택할 것"

▲ 옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리와 메테 프레데릭센 덴마크 총리

그린란드 총리가 "미국의 일부가 되느니 덴마크에 남는 편을 택할 것"이라고 밝혀 도널트 트럼프 미국 대통령의 그린란드를 향한 야욕을 용납하지 않겠다는 뜻을 분명히 했습니다.옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 현지시간 13일 덴마크 코펜하겐에서 열린 기자회견에서 "우리는 현재 지정학적 위기에 처해 있다"며 "만약 우리가 지금 여기에서 미국과 덴마크 중 선택해야 한다면 우리는 덴마크를 택할 것"이라고 말했습니다.닐센 총리는 "한 가지 모두에게 확실한 것은 그린란드는 미국의 소유물이 되길 원치 않고, 미국의 지배를 받길 원치 않으며, 미국의 일부가 되길 원치 않는다는 것"이라고 강조했습니다.닐센 총리와 공동으로 회견에 나선 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 "가장 가까운 동맹으로부터의 철저히 받아들일 수 없는 압박"에 맞서는 것이 쉽지 않다고 토로하며 "그러나 가장 어려운 부분이 우리 앞에 있다는 많은 징후가 존재한다"고 말해 긴장감을 늦추지 않았습니다.그린란드 문제와 관련해 미국과 덴마크·그린란드 외무장관은 14일 백악관에서 JD 밴스 미국 부통령의 주재로 회동할 예정이라고 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외교장관이 이날 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)