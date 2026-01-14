미 지난해 12월 소비자물가 2.7%↑…인플레 우려 경감

▲ 미국 마트에서 장보는 소비자들

도널드 트럼프 미 행정부의 관세정책이 물가상승률을 밀어 올릴 수 있다는 우려와 달리 지난해 12월 미국의 소비자물가지수 상승률이 전년 대비 2%대 중후반 수준에 머문 것으로 나타났습니다.미국 노동부는 지난해 12월 소비자물가지수가 전년 동월 대비 2.7% 상승했다고 현지시간 13일 밝혔습니다.상승률은 지난해 11월과 동일한 수준을 유지했고, 다우존스가 집계한 전문가 전망과 일치했습니다.전월 대비로는 0.3% 상승했습니다.변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 소비자물가지수도 전년 동월 대비 2.6% 올라 지난해 11월 상승률 수준을 유지했습니다.근원지수는 대표지수에서 단기 변동성이 큰 에너지와 식료품 가격을 제외한 지표로, 물가의 기조적인 흐름을 상대적으로 더 잘 반영한다고 여겨집니다.주거비는 전월 대비 0.4% 올라 지난해 12월 소비자물가지수 상승에 가장 큰 폭으로 기여했습니다.식료품 가격도 전월 대비 0.7% 올랐습니다.반면, 중고차, 가정용 가구 등 가격이 전월 대비 하락한 게 지수 상승을 상쇄했습니다.미국의 소비자물가 상승률은 2022년 6월 9%대까지 치솟았다가 미 연방준비제도의 강도 높은 긴축 통화정책 대응으로 지난해 4월 2.3%로까지 둔화한 바 있습니다.하지만 트럼프 행정부의 관세 정책 여파로 지난해 9월 다시 3%로 올라 인플레이션 반등 우려가 고조돼왔습니다.지난해 11월 소비자물가 상승률이 예상 밖으로 2.7%로 둔화한 것으로 나타났지만 월가에서는 연방정부 셧다운 탓에 자료 수집에 제약이 있었다는 점을 들어 통계의 신뢰성에 의구심을 표해왔습니다.존 윌리엄스 미국 뉴욕 연방준비은행 총재마저 일부 기술적인 요인이 지난해 11월 소비자물가 상승률을 낮게 왜곡시켰을 가능성이 있다고 인정했습니다.일각에선 지난해 11월 지표를 두고 구멍 숭숭 뚫린 '스위스 치즈'와 같다는 비아냥이 나오면서 뒤이은 12월 지표가 어떻게 나올지에 관심이 쏠렸습니다.지난해 12월 소비자물가 상승률이 11월 상승률 수준에 머물며 양호하게 나타남에 따라 인플레이션 관련 시장의 우려도 다소 누그러질 전망입니다.인플레이션이 비록 연준 목표 수준인 2%를 웃돌지만, 상승률이 제한되면서 연준이 금리 인하에 더욱 적극적으로 나설 수 있다는 기대감도 커질 수 있습니다.앞서 연준은 노동시장 약화 위험과 인플레이션 상승 위험 중 전자의 위험이 더 크다고 보고 지난해 9월부터 12월까지 세 차례 연속 기준금리 인하를 단행한 바 있습니다.연준은 오는 1월 27∼28일 연방공개시장위원회를 열어 올해 첫 기준금리 인하 여부를 결정합니다.이날 발표된 소비자물가 지표에도 불구하고 시장은 연준이 금리를 동결할 가능성에 무게를 두고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)