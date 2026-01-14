트럼프, '민간인 총격' ICE 옹호…"범죄자 있는 곳에 살고싶나"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미국 미네소타주에서 발생한 이민세관단속국(ICE) 요원에 의한 민간인 총격 사망 사건으로 정부의 이민 정책에 대한 반발 시위가 확산하는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 ICE 활동을 옹호하고 나섰습니다.트럼프 대통령은 현지시간 13일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "미네소타 사람들은 수천 명의 살인범, 마약상과 중독자, 강간범, 석방되거나 탈주한 죄수들, 외국 정신병원의 위험인물과 너무 위험해서 언급하기조차 어려운 사람들이 있는 그런 공동체에서 정말로 살고 싶나"라고 말했습니다.트럼프 대통령은 "ICE의 모든 애국자가 하고자 하는 것은 그들을 당신의 동네에서 제거하고, 그들이 왔던 감옥들과 정신병원들로 다시 보내는 것뿐"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 "미네소타 민주당원들은 무정부주의자들과 전문 선동가들이 일으키는 소란을 사랑한다"며 "정말 나쁜 사람들과 정신 이상자들이 훔친 190억 달러에 대한 관심을 돌려주기 때문"이라고 주장했습니다.이는 미네소타주에서 발생한 '보조금 횡령 사건'을 가리킨 것으로 보입니다.지난해 말 미네소타주에선 코로나 팬데믹 시기부터 노숙자·자폐아 등을 대상으로 한 급식 보조금 등을 횡령한 사건이 적발됐는데, 기소된 사람들 대부분이 소말리아계 이민자였습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "위대한 미네소타 사람들이여, 두려워 말라"라며 "심판과 보복의 날이 다가온다"고 말했습니다.