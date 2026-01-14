"어지러운 국제질서, 손 꼭 잡고 가야"…한일 협력 강조

<앵커>



이재명 대통령과 다카이치 일본 총리가 한·일 관계를 한층 더 발전시키자는데 뜻을 모았습니다. 이 대통령은 특히 어지러운 국제질서 속에서 한일 협력이 어느 때보다 중요하다고 강조했습니다.



박예린 기자가 보도합니다.



<기자>



한일정상회담장인 일본 나라현의 한 호텔에 도착한 이재명 대통령 부부를 다카이치 일본 총리가 직접 맞이합니다.



[다카이치 사나에/일본 총리 : 안녕하세요.]



[이재명 대통령 : 이렇게 격을 깨 가지고 환영해 주시면 저희가 몸 둘 바를 모르겠습니다.]



지난해 11월, 경주 AEPC 정상회의에 이어서 2달 만에 마주한 한일 정상은 1시간 27분 동안 회담했습니다.



미중 경쟁, 중일 갈등과 같은 최근 국제정세와 관련해, 두 정상은 한 목소리로 한일 협력을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 어지러운 국제질서 속에서 손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다고 믿습니다.]



[다카이치 사나에/일본 총리 : 한일 관계를 한층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶습니다.]



이 대통령은 과거사 문제와 관련해 '아픈 과거의 경험'을 언급하면서도 양국이 성장과 발전 과정에서 서로에게 큰 힘이 됐다는 것은 부인하지 못할 사실이라고 말했습니다.



다카이치 총리는 중국을 겨냥한 듯 한일 양국이 지역 안정을 위해 공조해야 한다며 한일·한미일 협력을 특히 강조했습니다.



회담 후 이어진 비공개 환담에서는 두 정상이 케이팝 데몬 헌터스의 '골든'과 방탄소년단의 '다이너마이트' 노래에 맞춰 함께 즉석 드럼 합주를 하기도 했습니다.



정상 만찬 행사에는 나라현 특산물이 메뉴로 제공됐습니다.



이 대통령은 방일 둘째날인 오늘(14일) 다카이치 총리와 일본의 대표적 사찰이자 고대 백제 건축 양식의 영향을 받은 호류지를 찾을 예정입니다.



이 대통령은 이후 간사이 지역 재일 동포들을 만난 뒤, 1박 2일의 방일 일정을 마무리하고 오후 귀국길에 오릅니다.



(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 유미라)