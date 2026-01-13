뉴스
김여정 "집권자 해외 청탁에도 조한관계 절대 안 달라져"

김아영 기자
작성 2026.01.13 22:33 조회수
김여정 "집권자 해외 청탁에도 조한관계 절대 안 달라져"
▲ 북한 김여정 노동당 부부장

북한 김여정 노동당 부부장이 이재명 대통령의 해외 순방을 거론하면서 이른바 "조한 관계의 현실은 절대로 달라질 수 없다"고 주장했습니다.

김여정은 오늘(13일) 담화를 내고 "서울이 궁리하는 '조한 관계 개선'이라는 희망 부푼 여러 가지 개꿈들에 대해 말한다면 전부 실현 불가한 망상에 지나지 않는다"고 원색적으로 비난했습니다.

김여정은 "아무리 집권자가 해외에까지 돌아치며 청탁질을 해도, 아무리 당국이 선의적인 시늉을 해 보이면서 개꿈을 꾸어도 조한 관계의 현실은 절대로 달라질수 없다"고 강조했습니다.

김여정의 이 같은 입장은 지난 4일 한중정상회담과 오늘 한일정상회담에서 북한 문제가 의제에 오른 데 대한 반응 성격으로 보입니다.

김여정은 앞선 자신의 담화와 관련해 우리 통일부가 '소통'과 '긴장 완화 여지를 뒀다고 평가한 것에 대해서는 "한심하게 비길 짝이 없는 것들"이라고 막말로 깎아내렸습니다.

그러면서 최근 북한이 제기한 이른바 '한국발 무인기 사건'에 대한 우리 당국의 사과를 요구했습니다.

김여정은 한국 당국자들을 "적국의 불량배들"이라고 칭한 뒤 "서울 당국은 공화국의 주권침해도발에 대해 인정하고 사과하며 재발방지조치를 강구해야 할 것"이라고 말했습니다.

또 "주권침해에 대한 우리의 반응과 주권수호에 대한 우리의 의지는 비례성 대응이나 입장 발표에만 머무르지 않을 것"이라며 "이는 '수사적 위협이나 설전의 연장이 아니"라고 주장했습니다.
