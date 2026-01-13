일본 언론 "중국 염두 한일 결속 과시…이 대통령 '중립'에 안도"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 공동언론발표 후 악수하고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리가 13일 이재명 대통령과 정상회담에서 최근 일본에 대한 경제적 위압을 강화하는 중국을 염두에 두고 한일 결속을 과시했다고 일본 언론이 분석했습니다.교도통신은 다카이치 총리가 이날 자신의 고향인 나라현으로 이 대통령을 초청해 밝은 표정으로 환대했다며 "다카이치 총리가 한국을 중요시하는 배경에는 중국과 관계 악화가 있다"고 해설했습니다.다카이치 총리가 지난해 11월 국회에서 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 한 이후 중국은 일본 여행 자제령, 수산물 수입 금지 재개 등에 이어 희토류가 포함된 이중용도 물자 수출 통제 카드를 꺼내며 일본을 압박하고 있습니다.일본은 이 대통령이 일본 방문 직전 중국을 찾아 시진핑 중국 국가주석과 회담하는 것을 경계했습니다.하지만 일본 정부 내에서는 이 대통령이 일본과 관계도 중시하는 '중립적 태도'를 유지해 안도하는 목소리가 나온다고 교도통신은 전했습니다.아사히신문도 "중일 관계가 악화한 상황에서 다카이치 총리가 굳건한 한일 관계를 국내외에 알리려는 생각이 있었다"며 이 대통령과 신뢰 관계를 심화해 일본과 갈등 수위를 높이는 중국의 의도를 좌절시키려는 것으로 보인다고 짚었습니다.아사히신문은 이 대통령이 양호한 한일 관계 유지를 통해 중국에 대한 협상력을 높이려는 한다는 견해도 있다고 전했습니다.니혼게이자이신문은 시 주석의 역사 공동 투쟁 요청에도 이 대통령이 중국과 일본 사이에서 중립을 유지하고 있다며 양 정상이 한일 관계, 한미일의 전략적 중요성에 대한 인식을 공유했다고 보도했습니다.니혼게이자이신문은 "일본은 중국, 러시아, 북한이 협력을 심화하는 상황에서 한일 양국이 처한 엄중한 안보 환경을 고려해 (한국과) 보조를 맞추려 한다"며 한일 양국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 고립주의이자 신 먼로주의인 이른바 '돈로주의'를 고려해 전략상 협력을 확인했다고 평가했습니다.다만 일본 언론은 이번 정상회담에도 한일 양국 간 갈등 요소가 완전히 해결된 것은 아니라고 분석했습니다.교도통신은 역사 인식과 독도 문제가 한일 관계에 그림자를 드리우는 구도는 변하지 않았다며 다카이치 총리의 다음 달 '다케시마의 날' 대응이 주목된다고 해설했습니다.다카이치 총리는 지난해 집권 자민당 총재 선거 당시 시마네현이 주최하는 다케시마의 날 행사에 보내는 정부 인사를 차관급인 정무관에서 장관으로 격상해야 한다고 주장한 바 있습니다.니혼게이자이신문은 이 경우 한국에서 반발이 나올 우려가 있다며 "서로에 대한 여론이 악화하면 양호한 한일 관계를 유지할 수 없게 된다"고 지적했습니다.