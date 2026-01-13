프로농구 SK, DB 8연승 행진 제동… 28점 차 완승으로 선두 추격

▲ 서울 SK 에디 다니엘

프로농구 서울 SK가 원주 DB를 28점 차로 대파하며 DB의 8연승 행진에 제동을 걸었습니다.SK는 오늘(13일) 잠실학생체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 DB를 93대 65로 크게 이겼습니다.SK는 18승 13패를 쌓아 선두권 추격에 박차를 가했습니다.반면, 지난달 25일 정관장전 이후 이어온 7연승 행진을 마감한 DB는 시즌 20승 11패를 기록해 안양 정관장과 함께 공동 2위가 됐습니다.경기 초반부터 주도권은 SK에 있었습니다.1쿼터 접전 상황에서 종료 4분 전 투입된 '슈퍼 루키' 에디 다니엘이 순식간에 7점을 몰아치며 흐름을 바꿨습니다.SK는 2쿼터에도 강한 압박 수비로 DB의 공세를 묶으며 격차를 벌렸습니다.특히 다니엘과 오세근의 수비에 막힌 알바노는 전반 5득점 3실책으로 침묵했습니다.야생마 같은 알바노가 묶이자 DB의 공격 전체가 정체됐고, 3점 슛 15개 중 3개(성공률 20％)만 성공하는 등 외곽 난조에 시달렸습니다.SK는 2쿼터에도 강한 압박 수비로 DB의 공세를 묶으며 차분하게 점수 차를 벌렸습니다.DB는 3쿼터 시작과 동시에 반격에 나섰습니다.알바노의 3점포 두 방과 헨리 엘런슨의 6득점을 앞세워 46대 45 역전에 성공했습니다.하지만, SK의 저력도 만만치 않았습니다.김낙현이 곧바로 외곽포로 맞불을 놓으며 주도권을 되찾았고, SK는 그대로 13점을 연속으로 몰아치며 58대 46으로 다시 점수 차를 벌렸습니다.기세가 오른 SK는 4쿼터 들어 DB를 압도했습니다.강력한 수비로 DB의 득점을 단 9점으로 묶는 사이 무려 30점을 퍼부으며 승부에 쐐기를 박았습니다.SK에서는 다니엘이 16점을 몰아치며 개인 통산 최다 득점 기록을 새로 썼고, 자밀 워니도 16점 9리바운드 6어시스트로 공수에서 맹활약하며 승리를 이끌었습니다.반면 DB는 엘런슨이 17점 9리바운드로 분전했고, 알바노가 상대 수비에 꽁꽁 묶여 19점으로 평소보다 아쉬운 성적을 냈습니다.한편, 울산동천체육관에서는 울산 현대모비스가 서명진의 결승 3점포를 앞세워 서울 삼성을 상대로 75대 74로 신승을 거뒀습니다.연패에서 탈출한 현대모비스(11승 21패)는 삼성을 최하위로 밀어내고 9위로 한 계단 올라섰습니다.반면 지난 11일 지긋지긋한 8연패 사슬을 겨우 끊어냈던 삼성(10승 21패)은 이날 패배로 상승세를 잇지 못한 채 최하위로 추락했습니다.경기 시작부터 단 한 번도 리드를 잡지 못 했던 삼성은 경기 종료 18초를 남기고 케렘 칸터의 2점 슛과 자유투를 엮어 74대 72로 역전했습니다.다 잡은 승리를 놓칠 뻔한 순간, 현대모비스 서명진이 해결사로 나섰습니다.서명진은 경기 종료 0.9초 전 극적인 3점포를 터뜨리며 삼성의 추격 의지를 꺾고 승리의 일등 공신이 됐습니다.서명진은 22점 6리바운드 5어시스트로 펄펄 날았고, 삼성에서는 칸터가 30점 11리바운드로 더블더블을 달성했으나 팀 패배에 빛 바랐습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)