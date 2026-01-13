뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미국 정부 "이란 내 미국인은 당장 인접국으로 떠나라"

김민표 기자
작성 2026.01.13 19:06 조회수
2026년 1월 9일 이란 수도 테헤란에서 벌어진 시위 모습으로 추정되는 영상의 캡처 (사진=UGC 제공, AP, 연합뉴스)
▲ 지난 9일 이란 수도 테헤란에서 벌어진 시위 모습으로 추정되는 영상의 캡처

미국 정부가 이란에 머무르는 자국민에게 즉각 안전한 인접국으로 대피하라고 권고했습니다.

미국의 주이란 가상 대사관은 13일(현지시간) 인터넷 홈페이지에 올린 공고에서 "이란 전역에서 시위가 격화해 폭력으로 이어질 수 있다"며 "미국 시민은 안전이 보장되는 상황이라면 육로로 이란을 떠나 아르메니아나 튀르키예로 이동하는 것을 고려해야 한다"고 밝혔습니다.

대사관은 만일 이란을 떠날 수 있는 여건이 되지 않는다면 일단 안전한 장소를 찾아 음식, 물, 약품 등 필수품을 충분히 준비하라고 안내했습니다.

미국은 작년 테헤란 주재 대사관 문을 닫아 현재 온라인에서만 가상 이란 대사관을 운영하고 있습니다.

미국 대사관의 자국민 대피 권고는 이란 정권이 시위대를 살해할 경우 군사 타격을 가할 수 있다고 도널드 트럼프 대통령이 경고한 가운데 나왔습니다.

앞서 월스트리트저널은 백악관이 이란의 핵 협상 재개 제안에 응할지 검토하는 가운데 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사 행동을 승인하는 쪽에 무게를 싣고 있다고 전한 바 있습니다.

AFP 통신은 복수의 소식통을 인용해 이란에서 인터넷 등 통신 연결이 끊어진 가운데 테헤란에 있는 프랑스 대사관이 비필수 인력을 먼저 철수시켰다고 보도했습니다.

(사진=UGC 제공, AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지