'화상입은 자들, 스키타다'…스위스 화재 풍자 프랑스 매체 논란

프랑스의 유명 풍자 주간지 샤를리 에브도가 스위스 화재 참사 희생자들을 풍자했다가 스위스에서 고발당했습니다.현지시간으로 어제(12일) 프랑스 일간 르파리지앵에 따르면 샤를리 에브도는 스위스 연방정부가 술집 화재 희생자를 위해 추모식을 연 지난 9일 논란의 만평을 게재했습니다.만평에서 작가는 화상을 입은 두 명이 화재가 난 발레주 크랑몽타나의 설산에서 스키를 타고 내려오는 장면을 묘사했습니다.제목은 '화상입은 자들, 스키타다'로 뽑고, 만평 오른쪽 하단엔 '올해의 코미디'라고 적었습니다.이번 화재로 사망한 이는 총 40명, 부상자는 116명으로 사망자 중 9명은 프랑스 국적입니다.이를 본 스위스의 한 변호사 부부는 발레주 검찰청에 매체를 고발했습니다.이 변호사는 스위스 매체에 "나는 표현의 자유를 강력히 옹호한다. 나는 샤를리 에브도의 지지자이기도 했다"며 "하지만 이 사례는 절대 용납할 수 없다. 이 만평은 피해자들의 존엄성을 훼손한다"고 비난했습니다.스위스 형법 135조는 보호할 만한 문화적·과학적 가치가 없이 인간의 존엄성을 심각하게 훼손하는 묘사를 할 경우 3년 이하의 징역이나 벌금에 처합니다.화재 피해자의 가족과 일부 여론도 이 만평에 분노를 표출했습니다.피해자의 어머니라고 밝힌 한 네티즌은 엑스(X·옛 트위터)에 "피해자와 그 가족들을 생각해보았느냐. 부끄러운 줄 알아라. 역겹다"고 썼으며, 이 글은 수많은 네티즌의 지지를 받았습니다.스위스 언론위원회는 앞서 이달 6일 언론에 "저널리즘 윤리 강령은 인간을 사물로 전락시키는 모든 선정적 표현을 금지한다. 관련자들의 고통과 유가족의 감정을 존중하라"며 보도에 신중해달라고 촉구했습니다.이번 논란에 말리카 브레트 전 샤를리 에브도 경영진은 엑스 글에서 "풍자 만평이 반드시 배꼽 잡고 웃겨야 한다는 주장은 환상 속의 관점"이라며 "샤를리를 비판하는 일부가 항상 그렇게 하는 것처럼, 문자 그대로만 받아들이는 건 편리한 태도"라고 매체를 옹호했습니다.1970년 창간된 샤를리 에브도는 정치와 종교, 각종 사회·문화 등 분야를 가리지 않는 풍자로 유명합니다.이슬람 예언자 무함마드도 만평의 소재로 삼았다가 2015년 1월7일 이슬람 극단주의자들의 테러 공격을 받기도 했습니다.(사진=샤를리 에브도 엑스(X·옛 트위터) 캡처, 연합뉴스)