새 역사 쓴 '상식 매직'…"기적 같은 승리"

김상식 감독이 이끄는 베트남 축구가 또 새 역사를 썼습니다. 23세 이하 아시안컵에서 강호 사우디를 상대로 기적 같은 승리를 거두고 사상 첫 조별리그 3연승과 함께 8강행을 확정했습니다.



조별리그 2연승으로 비기기만 해도 8강에 오르는 베트남은 '홈팀' 사우디를 상대로 버티고 또 버텼습니다.



골키퍼는 물론, 수비수들까지 온몸으로 잇따른 위기를 막아냈습니다.



결정적인 상대 헤더가 골대에 막히는 행운까지 따랐습니다.



그리고 후반 19분, 결정적인 한 방을 터트렸습니다.



교체 투입된 응우옌 딘박이 벼락같은 돌파에 이은 왼발 슛으로 상대 허를 찔렀습니다.



슈팅 수에서 26대 4로 크게 밀리고도 이 한 골을 지킨 김상식 감독의 베트남은 전 연령대를 통틀어 사상 최초로 사우디를 누른 건 물론, '3전 전승'을 거두고 8강에 오르는 새 이정표까지 세웠습니다.



덕분에 사우디를 밀어내고 2위로 8강 티켓을 따낸 요르단 선수들이 김 감독과 베트남 선수들을 열렬히 환영하는 진풍경도 벌어졌습니다.



[김상식/베트남 U-23 축구대표팀 감독 : 우리 선수들이 투혼을 발휘해서 정말 기적 같은 승리를 만든 것 같습니다. 한 번 더 기적을 쓰는 그런 모습을 보일 수 있도록 준비를 잘하겠습니다.]



우리 대표팀은 지금 우즈베키스탄을 상대로 조 1위 수성과 8강행 확정을 노리고 있습니다.



