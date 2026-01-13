뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

새 역사 쓴 '상식 매직'…"기적 같은 승리"

홍석준 기자
작성 2026.01.13 21:18 조회수
PIP 닫기
<앵커>

김상식 감독이 이끄는 베트남 축구가 또 새 역사를 썼습니다. 23세 이하 아시안컵에서 강호 사우디를 상대로 기적 같은 승리를 거두고 사상 첫 조별리그 3연승과 함께 8강행을 확정했습니다.

홍석준 기자가 취재했습니다.

<기자>

조별리그 2연승으로 비기기만 해도 8강에 오르는 베트남은 '홈팀' 사우디를 상대로 버티고 또 버텼습니다.

골키퍼는 물론, 수비수들까지 온몸으로 잇따른 위기를 막아냈습니다.

결정적인 상대 헤더가 골대에 막히는 행운까지 따랐습니다.

그리고 후반 19분, 결정적인 한 방을 터트렸습니다.

교체 투입된 응우옌 딘박이 벼락같은 돌파에 이은 왼발 슛으로 상대 허를 찔렀습니다.

슈팅 수에서 26대 4로 크게 밀리고도 이 한 골을 지킨 김상식 감독의 베트남은 전 연령대를 통틀어 사상 최초로 사우디를 누른 건 물론, '3전 전승'을 거두고 8강에 오르는 새 이정표까지 세웠습니다.

덕분에 사우디를 밀어내고 2위로 8강 티켓을 따낸 요르단 선수들이 김 감독과 베트남 선수들을 열렬히 환영하는 진풍경도 벌어졌습니다.

[김상식/베트남 U-23 축구대표팀 감독 : 우리 선수들이 투혼을 발휘해서 정말 기적 같은 승리를 만든 것 같습니다. 한 번 더 기적을 쓰는 그런 모습을 보일 수 있도록 준비를 잘하겠습니다.]

우리 대표팀은 지금 우즈베키스탄을 상대로 조 1위 수성과 8강행 확정을 노리고 있습니다.

(영상편집 : 황지영, 디자인 : 박태영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지