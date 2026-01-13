뉴스
이석연 "이혜훈, 이미 내란 동조…스스로 물러나야"

배준우 기자
작성 2026.01.13 20:22
<앵커>

보수 성향 법조인 이석연 국민통합위원장이, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 향해 스스로 물러나라고 직격 했습니다. 이 위원장은 내란동조 세력은 통합의 대상이 아니라며, 이번 인선은 잘못됐다고 비판했습니다.

배준우 기자입니다.

<기자>

이명박 정부 때 법제처장을 지냈던 이석연 국민통합위원장.

이재명 정부의 탕평 인사 사례로 꼽히는 이 위원장이 오늘(13일) 관훈클럽 토론회에 참석해 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에게 이렇게 쓴소리를 던졌습니다.

[이석연/국민통합위원장 : 갑질이네, 폭언이네, 투기네, 이런 걸 떠나서도 이미 내란 세력에 동조했던 그게 나와 있습니다.]

이혜훈 후보자가 과거 탄핵 반대 삭발식 등에 참여했던 걸 언급하면서 그렇게 깊숙이 관여한 사람은 통합 대상이 아니라고 했습니다.

또 인사청문회까지 지켜보는 것 자체가 국민을 피곤하게 한다며 사퇴가 오히려 통합에 도움이 된다고 덧붙였습니다.

[이석연/대통령 직속 국민통합위원장 : 잘못된 인선이었다. (이 후보자) 본인이 이런 상황에서는 여러가지 면에서 스스로 물러나는 길을 택하는 것이 국민 통합에도 도움이 된다.]

이석연 위원장은 이혜훈 후보자의 인선을 강행하는 건 정부가 내란 가담 공무원을 조사하는 TF를 꾸린 상황과도 모순이라면서 이재명 대통령이 통합 차원에서 이 후보자를 발탁한 건 높이 평가하지만, 이후 검증 과정에 문제가 있었으니 참모들이 이 대통령에게 직언을 해야 한다고 말하기도 했습니다.

이 위원장은 민주당이 추진 중인 '2차 종합 특검법'에 대해선 '정치 보복으로 비칠 수 있다'고, 또 '법 왜곡죄' 도입 문제에 대해선 '문명국의 수치'라고 성토했습니다.

이런 가운데 여야는 오는 19일로 예정된 이혜훈 후보자에 대한 국회 인사청문회에 한국부동산원 청약 관리부장 등 4명의 증인을 부르기로 했습니다.

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.