뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

변호인단 "윤, 내란몰이 피해자"…갈릴레이도 거론

장훈경 기자
작성 2026.01.13 20:02 수정 2026.01.13 20:03 조회수
PIP 닫기
<앵커>

오늘(13일) 재판에서 윤석열 전 대통령 측은 마지막까지 혐의를 부인했고, 수사가 불법이라며 공소 자체를 기각해야 한다고 주장했습니다. 국민에게 호소하기 위한 메시지 계엄이었다는 기존 주장을 반복하며, 헌법재판소의 탄핵 결정까지 부정했습니다.

이어서 장훈경 기자의 보도입니다.

<기자>

윤석열 전 대통령 변호인단은 추가 결심공판에서 윤 전 대통령이 피고인이 아닌 피해자라며 의견 진술을 시작했습니다.

[이경원/윤석열 전 대통령 변호인 : 변호인으로서는 정치를 형사법의 영역으로 부당하게 끌어들인 내란몰이의 억울한 피해자들을 위한 변론도 하고자 하고….]

그러면서 비상계엄은 대통령의 고유 권한으로 국회가 옳고 그름을 판단할 수 있지만, 사법 심사 대상은 안 된다고 주장했습니다.

계엄 담화문에 담겼던 계엄 사유를 다시 언급하며 국민 호소용 메시지 계엄이었다는 기존 주장도 되풀이했습니다.

[배보윤/윤석열 전 대통령 변호인 : 거대 야당은 헌정 사상 처음으로 정부, 여당과의 협의도 없이 4조 1천억 원의 예산을 일방적으로 삭감하여…. 메시지 계엄을 선포하게 된 것입니다.]

헌법재판소의 탄핵 결정은 잘못됐다며 형사재판에 원용해서는 안 된다고 강변하기도 했습니다.

[김계리/윤석열 전 대통령 변호인 : 문형배는 선고 기일을 미루면서 자신의 뜻에 따라 파면 결정에 동의할 때까지 다른 재판관에게 결정을 설득하는 황당한 짓을 하였습니다.]

재판부가 최근 허가한 공소장 변경도 문제라고 주장했고, 검찰과 공수처는 수사권이 없고 특검도 위헌적으로 구성됐다며 무죄를 넘어 공소 자체를 기각해야 한다고 강조했습니다.

[위현석/윤석열 전 대통령 변호인 : 증거 기록 자체가, 전체가 위법 수집 증거에 해당합니다.]

변호인단은 계엄 선포가 민주주의 파괴를 막기 위한 대통령의 정당한 결정이라며, 심한 탄압에도 지동설을 주장한 요하네스 케플러와 갈릴레오 갈릴레이를 거론하기도 했습니다.

윤 전 대통령은 30분 정도 분량의 최후 진술을 준비한 걸로 알려졌는데 변호인들의 주장처럼 계엄 선포 정당성을 강조할 걸로 예상됩니다.

(영상편집 : 박춘배)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지