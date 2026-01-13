이 대통령 "한중일 소통·협력 필요"…다카이치 "공급망 협력 논의"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 공동언론발표 후 악수를 하고 있다

이재명 대통령은 일본 나라현에서 열린 한일정상회담에서 한·중·일 3국의 소통과 협력 필요성을 강조했습니다.중국과 일본의 갈등이 격화된 상황에서 열린 한일정상회담에서 동북아 3국의 소통을 강조한 걸로 풀이됩니다.이 대통령은 오늘(13일), 일본 나라현에서 다카이치 사나에 총리와의 회담 후 가진 한일정상 공동언론발표에서 "동북아 지역의 한중일 3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력할 필요가 있다는 점을 강조했다"고 밝혔습니다.또, "지역·글로벌 현안에 대해 폭넓게 의견을 교환하고, 급변하는 국제정세 속에서 역내 평화와 안정을 위한 한일·한미일 협력의 중요성에 대해서도 뜻을 함께했다"고 전했습니다.다카이치 총리는 "(이 대통령과) 양국 관계의 전략적 중요성에 대해 인식을 공유하고, 지역 안정에 있어 연대해 역할을 수행해야 한다는 점을 확인했다"고 강조했습니다.그러면서, "경제안보 분야에서 전략적이고 서로에게 이익이 되는 협력을 추진할 수 있도록 관계부서 간 논의를 심화하자는 데 의견을 같이 했다"며, "공급망 협력에 대해 깊은 논의를 했다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 대북 관계나 일본과의 과거사 문제에 대해서도 언급했습니다.이 대통령은 "양국은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 의지를 재확인하고, 대북정책에 있어 긴밀한 공조를 이어가기로 했다"고 말했습니다.또, "1942년 일본 조세이 탄광에서 183명의 한국인과 일본인이 수몰 사망한 사고가 있었고, 80여 년이 지난 작년 8월에서야 유해가 발견된 바 있다"며 "양국은 동 유해의 신원 확인을 위한 DNA 감정을 추진하기로 하고 구체 사항에 대해서는 당국 간 실무적 협의를 진행하기로 했다"고 설명했다.스캠범죄를 비롯한 초국가 범죄에 대해 서도 공동 대응을 강화하기로 했다면서 "우리 경찰청 주도로 발족한 국제공조 협의체에 일본이 참여하기로 했고, 양국 공조를 제도적으로 뒷받침할 합의문도 채택하기로 했다"고도 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)