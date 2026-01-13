김병기 "탈당은 내게 패륜, 진실 밝힐 시간 달라"

▲ 더불어민주당 김병기 의원이 지난 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 출석하고 있다.

당 윤리심판원으로부터 제명 결정을 받은 더불어민주당 김병기 의원이 13일 "차라리 제명당할지언정 친정이자, 고향이자, 전부인 당을 스스로 떠나지는 못하겠다. 그것은 제게 패륜과도 같다"고 말했습니다.김 의원은 이날 페이스북에 "제기된 의혹 중 하나라도 법적 책임이 있을 시 정치를 그만두겠다. 그래서 진실이 밝혀지는 순간까지 최소한의 시간을 달라 애원했다"며 이런 입장을 재차 밝혔습니다.그는 "이토록 잔인해야 합니까. 법적 잘못이 있다고 한 치라도 저 스스로에 대해 의심한다면 마지막까지 당에 부담이 되려 하겠느냐"고 반문한 뒤 "제게 민주당이 없는 정치는 사형선고와도 같다"고 언급했습니다.또 "제 침묵이 당에 부담이 된다는 우려가 적지 않다. 그래서 탈당을 요구하고, 심지어 제명까지 거론한다"며 "저는 동료 의원들 손으로 원내대표에 뽑혔다. 당연히 동료 의원들께서 '부담이 된다'며 저를 내치시겠다면 기꺼이 따르겠다"고 했습니다.이어 "비록 내쳐지는 한이 있더라도 망부석처럼 민주당 곁을 지키며 이재명 정부 성공을 기원하겠다"며 "특히 이재명 대통령과 당원 동지 여러분께 고개 숙여 다시 한번 송구하다는 말씀을 올린다"고 덧붙였습니다.앞서 김 의원은 공천헌금 수수 의혹 및 배우자의 구의회 법인카드 사적 유용 의혹 등 13가지 논란이 제기되자 원내대표직을 사퇴했습니다.당 윤리심판원은 전날 그에 대해 '제명' 처분을 내렸으나 김 의원은 바로 재심 청구 의사를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)