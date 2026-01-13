뉴스
정점식 정책위의장 "오직 실력과 변화로 답하겠다"

박찬범 기자
작성 2026.01.13
정점식 정책위의장 "오직 실력과 변화로 답하겠다"
▲ 국민의힘 정점식 의원

경남 통영·고성 3선 정점식 국민의힘 의원이 의원총회를 걸쳐 신임 정책위의장에 임명됐습니다.

정 의장은 임명 뒤 자신의 SNS에 '오직 실력과 변화로 답하겠다'는 제목의 글을 올렸습니다.

정 의장은 "당의 쇄신과 자강이라는 시대적 과제가 그 어느 때보다 무겁게 놓인 지금, 정책위의장으로서의 책무를 맡게 되어 깊은 책임감을 느낀다"며 "탄식만 하고 있을 게 아니라 실질적인 행동을 보여주어야만 한다"고 적었습니다.

이어 "당 혁신의 실질적인 동력이 되겠다"며 "장동혁 당 대표께서 천명하신 당 쇄신론이 조속히 현실화될 수 있도록 국민의 눈높이에 맞지 않는 구습은 과감히 끊어내고, 우리 스스로가 먼저 변화의 주체가 되도록 힘쓰겠다"고 약속했습니다.

정 의장은 또 "모든 판단의 기준을 국익과 국민에 두겠다"며 "공정과 상식이 흔들린 자리를 원칙으로 바로 세우고, 내일이 오늘보다 나은 대한민국을 만드는 데 제 모든 역량을 쏟아붓겠다"고 강조했습니다.

그러면서 "실력과 성과로, 국민께 희망을 드리는 유능한 정당임을 증명하겠다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
