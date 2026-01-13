[자막뉴스] 의협 "2040년 의사 1만 8천 명 과잉"…미래엔 남을 테니 지금은 참으라?

대한의사협회가 미래 의사 수가 최대 1만 명 넘게 과잉 공급될 것이라는 자체 추계 결과를 내놨습니다.



의협은 오늘(13일) 오후 서울 용산구 의협 회관에서 개최한 '정부 의사인력수급추계의 문제점과 대안' 세미나에서 의협 의료정책연구원 박정훈 책임연구원은 2040년 기준 약 1만8천 명까지 의사 수가 넘칠 수 있다고 추정된다고 말했습니다.



박 연구원은 보건복지부 장관 소속 의사인력수급추계위원회가 내놓은 분석에 대해 "중요한 변수인 의사의 실제노동량과 인공지능의 영향 등이 굉장히 보수적으로 반영된 것"이라고 비판했습니다.



앞서 추계위가 최근 보건의료정책심의위원회 회의에서 향후 부족할 것으로 예상되는 의사 수가 2035년엔 약 1050명~4920명, 2040년엔 약 5010명~1만 1130명 정도 될 거라고 보고한 것을 지적한 겁니다.



박 연구원은 그러면서 의협이 자체적으로 조사한 의사의 노동시간인 연간 2천 303시간을 반영한 모델에 따라 추계한 미래 의사 수요, 공급 결과를 발표했습니다.



이에 따르면 의사 노동시간을 연간 2천 80시간인 주 40시간으로 가정한 경우 2035년 활동 의사 수는 약 15만 4천600명, 2040년은 약 16만 4천900명이었습니다.



마찬가지로 주 40시간 근무 기준에 보건의료 정책 변화 시나리오를 추가로 적용해 산출한 필요 의사 수는 2035년 약 14만 600명, 2040년 약 14만 6천900명이었습니다.



따라서 2035년에는 최대 1만 3천967명, 2040년에는 1만 7천967명까지 의사가 넘칠 수 있다는 말로, 추계위가 내놓은 수치와는 다른 결과가 나온 겁니다.



오늘 세미나에 참석한 김택우 의협 회장은 정부가 논의하고 있는 의사인력 양성 규모를 놓고 "추계위원회가 내놓은 결과가 시점에 따라 매우 다르고, 외국에 비해 크게 적은 변수를 넣어 급하게 진행해 흠결이 있다"며 "이를 강행한다면 협회는 물리적 방법으로 대응하겠다"고 경고했습니다.



앞서 정은경 보건복지부 장관은 오늘 제3차 보건의료정책심의위원회 회의에서 "추계위원회가 운영된 지난해 8월부터 12차례 이상의 토론과 회의가 진행됐다"며 "현재 시점에서 관측 가능한 자료와 또 합의 가능한 과정을 토대로 수행된 최선의 결과"라고 말했습니다.



