'골때녀' PD "피프티피프티 문샤넬, 영입 위해 특별관리 중…금새록·유이·설인아도 노려"

'골때녀' 제작진이 선수로 영입하기 위해 눈여겨보고 있는 연예인을 밝혔다.13일 오전 온라인 스트리밍 형식으로 공개된 SBS '골(Goal) 때리는 그녀들'(이하 '골때녀') 미디어데이 영상에서 권형구 PD는 출연시키고 싶은 신입 선수를 묻는 질문에 "제작진이 많은 분들을 눈여겨본다"며 그룹 피프티피프티 멤버 문샤넬을 언급했다.권PD는 "지금도 좋은 관계로 유지하고 있고, 타이밍을 보고 있다. 문샤넬 선수는 저희가 같이 하려고 특별 관리를 하고 있다"고 설명했다. 이어 "생각보다 셀럽 중에 축구를 좋아하는 분이 많다"며 "금새록, 유이, 설인아 등 저희 제작진이 호시탐탐 노리며 레이더망을 끄지 않고 있다"라고 밝혔다.장정희 작가는 루키 섭외 과정에 대해 "'골때녀'를 하고 싶어서 회사차원이나 개인적으로 연락을 주시는 분들도 계시고, 저희도 축구하는 영상을 보고 먼저 제의를 드리기도 한다. 상시적으로 알음알음 오디션을 봤는데, 이번에 대대적으로 오디션을 하며 그때 그분들이 다시 '골때녀'를 하고 싶어 지원하신 분도 상당수 있다"라고 설명했다.그러면서 장 작가는 "아직까지 축구에 대한 관심이 식지 않았구나, 이번에 준비하며 다시 느꼈다"라고 덧붙였다.'골때녀' 새 시즌은 팀 재정비에 돌입한 'FC불나비', 'FC아나콘다', 'FC개벤져스'를 제외한 총 8개 팀, 팀당 선수 7인 체제로 전면 개편했다. 이에 일부 선수들이 팀을 이적했고, 신입 선수들이 새롭게 투입됐다. 또 7인의 선수 전원이 경기에 뛰어야만 하는 룰을 추가했다. 각 팀의 고유한 정체성을 유지하면서 팀 간의 밸런스를 맞추기 위해 이런 재정비 과정을 진행했다.새 시즌으로 돌아온 '골때녀'는 오는 14일 밤 9시 첫 방송된다. 첫 방송에선 제2회 G리그 개막전으로 'FC탑걸 무브먼트'와 'FC발라드림'의 대결이 펼쳐진다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)