이 대통령 "일본에 '한중일 협력' 강조…조세이탄광 의미있는 진전"

▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 공동언론발표를 하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(13일) 한일정상회담에서 동북아 지역의 한중일 3국이 최대한 공통점을 찾아 함께 소통하며 협력할 필요가 있다는 점을 강조했다고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘 일본 나라현에서 다카이치 사나에 일본 총리와 회담을 마친 뒤 공동언론발표를 통해 회담 내용을 이같이 소개했습니다.최근 중국과 일본의 갈등이 깊어지는 상황에서 한중일 3국의 협력 가능성을 언급했다는 점이 주목을 받고 있습니다.이 대통령은 한일 정상이 지역과 글로벌 현안에 대해 폭넓게 의견을 나누고, 급변하는 국제정세 속에서 역내 평화와 안정을 위한 한일·한미일 협력의 중요성에 대해서도 뜻을 함께했다고 전했습니다.이어 양국은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 의지를 재확인하고, 대북정책에 있어 긴밀한 공조를 이어가기로 했다고 덧붙였습니다.과거사 문제와 관련한 언급도 나왔습니다.이 대통령은 1942년 일본 조세이 탄광에서 183명의 한국인과 일본인이 수몰 사망한 사고가 있었고, 80여 년이 지난 작년 8월에서야 유해가 발견된 바 있다고 설명했습니다.양국은 해당 유해의 신원 확인을 위한 DNA 감정을 추진하기로 하고 구체적인 사항은 당국 간 실무적 협의를 진행하기로 했습니다.이 대통령은 이번 회담을 계기로 과거사 문제에서 작지만 의미 있는 진전을 이뤄 낼 수 있어 뜻깊게 생각한다고 밝혔습니다.한편 양국 관계 발전과 관련해서는 그동안 정착시켜 온 셔틀 외교의 토대 위에 미래지향적 협력을 지속하기 위한 실질적인 방안을 폭넓게 논의했다고 전했습니다.구체적으로는 인공지능과 지식재산 보호 등 분야에서 양국 간 협력을 더욱 심화하기 위한 실무협의를 하기로 했다고 설명했습니다.이 대통령은 출입국 간소화와 수학여행 장려 등과 함께 현재 IT 분야에 한정된 기술자격 상호인정을 다른 분야로 확대하는 방안 등을 제안했습니다.아울러 스캠범죄를 비롯한 초국가 범죄에 대해서도 공동 대응을 강화하기로 했다고 밝혔습니다.이 대통령은 우리 경찰청 주도로 발족한 국제공조 협의체에 일본이 참여하기로 했고, 양국 공조를 제도적으로 뒷받침할 합의문도 채택하기로 했다고 말했습니다.(사진=연합뉴스/SBS 디지털뉴스부)