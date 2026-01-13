트럼프 "이란 거래국 25% 관세"…중 "불법 제재" 반발

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

이란과 거래하는 모든 국가에 대해 25% 관세를 부과하겠다고 도널드 트럼프 미국 대통령이 밝힌 것과 관련해 중국 측이 불법적인 제재라며 반발했다.중화권매체 연합조보에 따르면 미국 주재 중국대사관 대변인은 소셜미디어 게시물을 통해 "중국은 어떠한 불법적인 일방적 제재와 확대 관할권에 대해서도 단호히 반대한다"고 밝혔습니다.또 "모든 필요한 조처를 해 합법적 권익을 지킬 것"이라고도 말했습니다.중국 외교부 마오닝 대변인도 정례브리핑에서 "관세 문제에서 중국의 입장은 매우 명확하다. 관세전쟁에는 승자가 없다"면서 "정당하고 합법적인 권익을 단호히 지킬 것"이라고 밝혔습니다.그는 이란에 대한 미국의 군사 옵션 선택 가능성에 대해 "중국은 일관되게 타국 내정에 대한 간섭, 국제관계에서의 무력 사용·위협에 대해 반대해왔다"고 했습니다.홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국이 이란의 최대 교역국이며, 이란 전체 무역의 30%가량이 중국과 이뤄진다고 설명했습니다.해상을 통한 이란산 원유 수출의 90%도 중국으로 향합니다.트럼프 대통령은 현지시간으로 어제(12일) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이란과 거래하는 모든 국가는 미국과 하는 모든 거래에 대해 25%의 관세를 부과받게 된다"며 이는 "즉시 효력을 발휘한다"고 말했습니다.이란과 관련한 '2차 관세'는 이란산 석유의 최대 수입국인 중국을 겨냥하는 측면도 있다는 해석이 나오고 있습니다.미국이 지난 3일 니콜라스 마두로 대통령 압송 이후 베네수엘라산 원유 수출을 사실상 장악한 상황에서 중국은 베네수엘라와 이란 등 에너지 주요 수입처 두 곳에서 미국발 변수에 직면하게 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)