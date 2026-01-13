금감원장 "외화 금융상품 관련해 과도한 마케팅 자제해달라"

▲ 지난 5일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 범금융 신년 인사회에서 이찬진 금융감독원장이 신년사를 하고 있다.

이찬진 금융감독원장이 오늘(13일) 외화 금융상품 판매가 증가하는 상황을 지적하며 금융회사의 과도한 마케팅과 이벤트 자제를 주문했습니다.이 원장은 오늘 오후 시장상황 점검회의를 열고 "외화 예금·보험 등이 증가함에 따라 환율 변동에 따른 금융소비자 손실 위험도 커지는 만큼, 경영진 면담 등을 통해 금융회사의 과도한 마케팅 및 이벤트를 자제하도록 지도해달라"고 요청했습니다.이어 이 원장은 "최근 코스피 상승세에도 불구하고 해외 자산 가치 상승에 대한 막연한 기대감으로 해외 주식 투자 및 외화 예금·보험 판매가 증가하고 있다"고 진단했습니다.그러면서 "환율 변동에 따른 손실 위험에 대한 경각심을 고취하는 등 사전적 투자자 보호 강화를 당부하는 한편, 투자자의 국내 자본시장 환류 유도 방안을 차질 없이 추진해달라"고 지시했습니다.이와 관련해 이 원장은 "현재 출시 준비 중인 '국내시장 복귀계좌'(RIA) 및 개인투자자 환 헤지 상품이 최대한 신속히 상품화될 수 있도록 업계 준비를 적극 지원해달라"고 주문했습니다.또 "외국인 투자환경의 지속적인 개선을 통해 4월 예정된 세계국채지수(WGBI) 편입이 차질 없이 진행되도록 하고 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입을 적극 지원하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)