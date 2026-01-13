러, 우크라 민간인 공격 확대…유엔 "작년에 2천500여 명 사망"

▲ 부상당한 채 창밖 내다보는 우크라이나 주민

지난해 러시아의 침공으로 인한 우크라이나 민간인 사망자가 2천500명을 넘어선 것으로 집계됐다고 유엔 우크라이나 인권감시단(HRMMU)이 현지시간으로 어제(12일) 밝혔습니다.미국 CNN 방송에 따르면 HRMMU은 이날 발간한 보고서에서 작년 한 해 우크라이나에서 민간인 2천514명이 숨지고 1만 2천142명이 다친 것으로 확인됐다고 발표했습니다.이 같은 사상자 수(1만 4천656명)는 2022년 2월 러시아의 침공으로 시작된 전면전 개시 이래 연간 기준으로 가장 많다고 보고서는 전했습니다.지난해 민간인 피해 규모는 2024년(사망 2천88명·부상 9천138명)보다 31%, 2023년(사망 1천974명·부상 6천651명)보다 70% 증가한 것으로 파악됐습니다.사상자 대부분은 러시아군이 우크라이나 통제 지역을 공격하는 과정에서 발생한 것으로 조사됐습니다.다니엘 벨 유엔 인권감시단장은 "사상자 급증은 최전선에서 교전이 격화하고 장거리 무기 사용이 확대되면서 우크라이나 전역의 민간인이 위험에 노출됐기 때문"이라고 지적했습니다.실제로 보고서는 우크라이나에 더 이상 안전지대가 없다고 전했습니다.전체 사상자의 3분의 1 이상은 전선에서 멀리 떨어진 지역에서 러시아군의 공격을 받아 발생한 것으로 확인됐습니다.러시아는 작년에 우크라이나 도시들을 겨냥한 공중 공격을 대폭 강화했습니다.대규모 드론과 미사일을 동원해 민간인을 공포에 몰아넣는 전술이 일상화했습니다.가장 치명적인 공격은 작년 11월 19일 우크라이나 서부 테르노필에서 발생했습니다.당시 공습으로 어린이 8명을 포함해 최소 38명이 숨지고, 어린이 17명을 포함해 99명이 다쳤습니다.HRMMU은 2022년 2월 개전 이래 현재까지 확인된 민간인 사망자만 1만 4천900명이 넘는다고 집계했습니다.그러면서 "아직 검증 중인 보고가 많고 러시아 점령지나 전선 인근 지역에 대한 접근이 제한적"이라며 "실제 민간인 피해 규모는 확인된 수치보다 훨씬 클 것"이라고 덧붙였습니다.러시아가 우크라이나 에너지 기반 시설에도 공격을 집중하면서 전기, 수도, 난방 공급이 끊겨 주민들이 큰 고통을 겪는 일도 다반사라고 보고서는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)