올림픽 앞둔 스피드스케이팅 김민선·이나현, 동계체전 2관왕

▲ 지난 8일 스피드스케이팅 선수들이 서울 노원구 태릉국제스케이트장에서 훈련하고 있다. 오른쪽부터 이나현, 김민선, 정희단.

다음 달 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽 출전을 앞둔 스피드스케이팅 김민선(의정부시청), 이나현(한국체대) 선수가 동계체전 2관왕에 올랐습니다.김민선은 오늘(13일) 서울 태릉국제스케이트장에서 열린 제107회 전국동계체육대회 사전 경기 스피드 스케이팅 여자 일반부 1,000ｍ에서 1분 19초 57의 기록으로 김민지(1분 21초 50·화성시청)를 제치고 우승했습니다.김민선은 어제 여자 일반부 500ｍ에서 1위를 차지한 데 이어 두 번째 금메달을 목에 걸었습니다.이나현은 오늘 여자 대학부 1,000ｍ에서 1분 17초 13에 결승선을 통과해 박채은(1분 19초 70·한국체대)을 따돌리고 1위에 올랐습니다.이나현도 어제 여자 대학부 500ｍ에 이어 두 번째 금메달을 획득했습니다.동계체전 스피드 스케이팅은 밀라노 올림픽 일정으로 사전 경기로 치러져 내일 마무리됩니다.스피드스케이팅 대표팀은 동계체전 종료 후 독일로 출국해 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 5차 대회에 참가한 뒤 올림픽이 열리는 이탈리아 밀라노로 향할 예정입니다.(사진=연합뉴스)