공정위, 쿠팡 본사 또 현장 조사…김범석 동일인 지정 관련 자료볼 듯

▲ 쿠팡

공정거래위원회가 쿠팡 현장 조사에 다시 착수했습니다.오늘(13일) 공정거래위원회는 서울 송파구 본사에 조사관을 보내 현장 조사를 실시하고 있습니다.공정위는 개인정보 유출 사태 및 복잡한 회원 탈퇴 절차 문제 등과 관련해 지난달 쿠팡 본사를 현장 조사한 바 있습니다.오늘은 앞선 조사 때보다 대규모 인력을 파견해 자료를 확보 중인 것으로 전해졌습니다.주병기 공정거래위원회 위원장이 쿠팡의 영업 정지를 검토하고 있으며 김범석 쿠팡Inc 의장을 동인인(총수)으로 지정할 수 있는지 면밀하게 점검하겠다고 전날 공언한 가운데 현장 조사에 나선 것이라서 향후 공정위의 움직임이 주목됩니다.만약 확보한 자료에서 김 의장이나 친족의 경영 참여가 확인되면 공정위는 쿠팡의 동일인을 쿠팡 법인에서 김 의장으로 변경하는 방안을 적극적으로 검토할 것으로 보입니다.공정위는 이번 조사에서 쿠팡이 납품업체를 상대로 불공정 거래 행위나 이른바 갑질을 했는지도 면밀하게 살펴볼 계획입니다.지난달 국회의 쿠팡 청문회에서는 쿠팡이 납품업자에게 횡포를 부렸다는 지적이 이어졌습니다.