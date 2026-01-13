공정위, 쿠팡 본사 또 현장 조사…김범석 동일인 지정 관련 자료볼 듯

▲ 쿠팡
공정거래위원회가 쿠팡 현장 조사에 다시 착수했습니다.
오늘(13일) 공정거래위원회는 서울 송파구 본사에 조사관을 보내 현장 조사를 실시하고 있습니다.
공정위는 개인정보 유출 사태 및 복잡한 회원 탈퇴 절차 문제 등과 관련해 지난달 쿠팡 본사를 현장 조사한 바 있습니다.
오늘은 앞선 조사 때보다 대규모 인력을 파견해 자료를 확보 중인 것으로 전해졌습니다.
주병기 공정거래위원회 위원장이 쿠팡의 영업 정지를 검토하고 있으며 김범석 쿠팡Inc 의장을 동인인(총수)으로 지정할 수 있는지 면밀하게 점검하겠다고 전날 공언한 가운데 현장 조사에 나선 것이라서 향후 공정위의 움직임이 주목됩니다.
만약 확보한 자료에서 김 의장이나 친족의 경영 참여가 확인되면 공정위는 쿠팡의 동일인을 쿠팡 법인에서 김 의장으로 변경하는 방안을 적극적으로 검토할 것으로 보입니다.
공정위는 이번 조사에서 쿠팡이 납품업체를 상대로 불공정 거래 행위나 이른바 갑질을 했는지도 면밀하게 살펴볼 계획입니다.
지난달 국회의 쿠팡 청문회에서는 쿠팡이 납품업자에게 횡포를 부렸다는 지적이 이어졌습니다.
