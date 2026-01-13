뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

신규 원전 계속 추진 여부 판가름…이번주 여론조사 실시

박세용 기자
작성 2026.01.13 15:33 조회수
신규 원전 계속 추진 여부 판가름…이번주 여론조사 실시
▲ 7일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 바람직한 에너지믹스 2차 정책 토론회에서 신호철 한수원 중앙연구원 원장이 '원전의 경직성 완화 및 안전성 확보방안'에 대한 발표를 하고 있다.

정부가 신규 원자력발전소 건설 여부를 최종 결정하기 위한 여론조사를 이번 주 실시합니다.

이호현 기후에너지환경부 2차관은 오늘(13일) 브리핑을 통해, 신규 원전 건설 계획을 현재 수립 중인 '제12차 전력수급기본계획'에 반영해 계속 추진할지 여부를 묻는 여론조사를 이번 주 진행한다고 밝혔습니다.

이번 조사는 2개 여론조사 기관이 성인 3천 명을 대상으로 자동응답시스템, ARS를 활용해 전화로 진행합니다.

정부는 지난해 말과 이달 초 열린 토론회에서 수렴된 전문가 의견과 이번 여론조사 결과를 토대로 신규 원전 건설 여부를 확정할 방침입니다.

기후부 관계자는 설문 문항 등 구체적인 조사 설계 내용을 사전에 공개하지 않는 이유에 대해, "문항이 미리 알려질 경우 응답자가 사전 학습 후 답변하거나 특정 집단이 행동에 나설 우려가 있다는 조사 기관의 제안에 따른 것"이라고 설명했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지