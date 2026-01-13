뉴스
이 대통령 "한일 국교정상화 환갑, 새 60년 시작…손 꼭잡고 가야"

유영규 기자
작성 2026.01.13 15:13
이 대통령 "한일 국교정상화 환갑, 새 60년 시작…손 꼭잡고 가야"
▲ 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 확대 회담에 앞서 악수하고 있다.

일본을 방문 중인 이재명 대통령은 오늘(13일) "복잡하고 어지러운 국제질서 속에 한일 간 협력관계는 그 어느 때보다, 그 어떤 것보다 중요하다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘 나라현에서 가진 다카이치 사나에 총리와의 정상회담 모두발언에서 "(한일 양국은) 한때 아픈 과거의 경험도 갖고 있지만, 국교가 정상화된 지도 환갑 즉 60년이 지났다. 또 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 이번 회담은 각별한 의미가 있다"며 이같이 언급했습니다.

이 대통령은 "전후 한국과 일본은 괄목할 성장과 발전을 이뤘는데, 그 과정에서 한국은 일본에, 일본은 한국에 크나큰 힘이 됐다는 건 부인하지 못할 사실"이라고 설명했습니다.

그러면서 "(양국 관계에 있어) 어렵고 불편한 부분도 있지만 또 편하고 좋은 측면도 혼재하기 마련"이라며 "좋은 점을 더 발굴해 키우고, 불편하고 나쁜 점을 잘 관리해 최소화하며 더 나은 미래를 향해 손을 꼭 잡고 나아가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다"고 강조했습니다.

이어 "총리님과 제가 손을 맞잡고, 또 일본 국민과 한국 국민이 힘을 합쳐서 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해 함께 잘 걸어가면 좋겠다"고 덧붙였습니다.

정상회담이 열린 지역인 나라현에 대해서도 "이 지역이 고대 한반도와 일본의 문화 교류 중심이었던 것 같다. 한일 교류와 협력이 중요한 이 시기에 (이곳에서) 회담을 갖는 것은 각별한 의미"라고 말했습니다.

또 "존경하는 다카이치 총리님의 고향에서 뵙게 돼 정말 특별하다"며 "환대를 해준 점에 대해 다시 감사를 드린다"고 했습니다.

(사진=연합뉴스)
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
