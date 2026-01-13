다카이치 "이 대통령과 지역 안정 위해 협력하며 역할 할 것"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 열린 이재명 대통령과의 확대회담에서 발언하고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리가 13일 이재명 대통령과 함께 한일관계를 진전시키면서 양국이 지역 안정을 위해 협력하며 역할을 해 나갈 것이라고 밝혔습니다.다카이치 총리는 이날 오후 일본 나라현 나라시에서 열린 한일 정상회담 모두발언에서 "올해 셔틀 외교의 첫 기회로 이 대통령과 한국 대표단을 제 고향인 나라에서 맞이할 수 있게 됐다"며 이같이 언급했습니다.다카이치 총리는 "조금 전 (소인수 회담에서) 대통령과 일한(한일) 관계의 전략적 중요성에 대한 공통 인식 하에서 이야기를 나눴다"며 "이 대통령으로부터 앞으로의 60년이라는 이야기가 있었으며, 양측이 국교 정상화 60주년이었던 지난해에 일한 관계의 강인함을 보여준 것을 기쁘게 생각한다"고 말했습니다.이어 "올해도 이 대통령 방문을 계기로 일한 관계를 더욱 높은 단계로 발전시키는 해로 만들기를 바란다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 이날 1박 2일 일정으로 나라현을 방문했습니다.나라현은 다카이치 총리 고향이자 정치 본거지입니다.양 정상은 이날 정상회담에 이어 만찬 등의 일정을 갖습니다.14일에는 나라현의 유서 깊은 사찰인 호류지(法隆寺)를 함께 방문합니다.(사진=연합뉴스)