[자막뉴스] "목을 졸라서 기절시키고"…"너 아직 시작도 안 했어 일어나"

지난해 9월, 평택시의 한 유도관에서 한 20대 여성 사범이 10대 관원들을 학대한 정황이 뒤늦게 드러나 충격을 주고 있습니다.



사범은 훈련을 명목으로 유도 기술을 쓰며 관원인 A양과 B양의 목 부위를 눌러 기절하게 하는 등 폭행한 것으로 알려졌습니다.



[피해 관원 A양: 전날에 저희가 잘못을 해서 3대씩에 엉덩이를 맞았어요 '그래 우리가 잘못했으니까 다음부터 조심하자' 이런 식으로 (이야기했어요)]



같은 날 A양이 올린 SNS 게시글을 본 사범은 자신을 험담한 것으로 오해해 A양을 유도관으로 불러냈습니다.



[피해 관원 A양: 친구가 (SNS에서) 한 영상을 보내준 거예요 그 당시에 싸웠던 친구가 있어서 사범님이 그 영상을 보고 본인(을 지적하는 영상이라고) 생각을 했나 봐요]



사범은 A양에게 목을 조르거나 눌러 제압하는 '굳히기' 기술을 반복하며 폭력을 가하기 시작했습니다.



[피해 관원 A양: '우리는 운동을 하는 거야 굳히기 알겠지' 이렇게 (말하더니) 시작하자마자 도복 깃을 잡고 바닥으로 저를 메친 거예요]



A양이 항복의 표시인 '탭'을 쳤지만 사범은 멈추지 않았고, A양은 여러 차례 기절했습니다.



[피해 관원 A양: 기절하고 일어나니까 몸에 긴장이 쫙 풀려서 그날은 생리 중이었는데 생리혈이 다 샌 거예요 바지에 솔직히 부끄럽잖아요 여자인데]



사범은 이후 또 다른 10대 관원 B양까지 불러내 똑같은 방식으로 폭행을 이어갔습니다.



[피해 관원 B양: 그 자리에서 저의 옷깃을 잡고 내려치고 바로 목을 졸라서 기절 시키고 기절을 하고 일어났는데 사범님이 웃으면서 '너 아직 시작도 안 했어 일어나']



이로 인해 피해 관원들의 얼굴과 눈에는 실핏줄이 터졌고, 목에는 압박 흔적이 남았습니다.



[가해 사범: 때리지 않았어요 저]



[피해 관원 A양 어머니: 그러면 어떻게 눈에 멍이 들어요]



[가해 사범: 눈에 멍 안 만들었습니다 그냥 '굳히기' 한 겁니다]



[피해 관원 A양 어머니: 아 굳히기]



[가해 사범: 제가 기절을 안 시켰습니다 저는 굳히기를 하는 과정에서 아이들이 기절을 해버린 거예요]



결국 피해자 측은 경찰에 고소했고, 사범은 치료비와 함께 200만 원의 위로금을 제시한 것으로 전해졌습니다.



[피해 관원 A양 어머니: 위로금으로 치료비랑 200만 원 계속 얘기하면서 세상에 아이들한테는 미안하다는 말 안 하는 거예요]



가해 사범은 경찰 조사에서도 해당 행위가 운동 중 훈육이었다고 주장했습니다.



[가해 유도관 관장: 일단 운동 중에 일어난 일이고 (검찰로) 송치가 됐다가 다시 검찰에서 보완 수사 더 하라고 반려됐어요]



현재 이 사건은 아동 학대 혐의 적용 여부를 두고 조사 중입니다.



(취재: 위효정, 황지민, 구성: 김휘연(인턴), 영상편집: 최강산, 디자인: 양혜민, 제작: 모닝와이드3부)