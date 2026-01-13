[속보] 이 대통령, 다카이치 총리와 한일 정상회담 시작

▲ 이재명 대통령이 13일 일본 나라현 회담장 앞에서 영접 나온 다카이치 사나에 일본 총리와 악수하고 있다.

일본 나라현을 찾은 이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담에 돌입했습니다.이 대통령은 현지 시간 13일(오늘) 오후 2시쯤, 정상회담이 열리는 나라현의 한 호텔에서 다카이치 총리의 영접을 받은 뒤, 정상회담장으로 이동했습니다.이 대통령과 다카이치 총리의 만남은 지난해 10월 경주 APEC 정상회의, 남아공 G20 정상회의에 이어 세 번째 만남입니다.양국 정상은 단독 회담, 확대 회담을 한 뒤 공동 언론 발표에 나설 예정입니다.특히 중일 갈등이 격화되는 상황에서 열리는 이번 회담에서 두 정상이 어떤 대화를 나눌지 관심이 쏠립니다.양국 간 오랜 쟁점인 과거사 문제와 한국의 환태평양경제동반자협정 (CPTPP) 가입 문제도 회담 테이블에 오를 것으로 보입니다.앞서 이 대통령은 어제 공개된 일본 방송 NHK와 인터뷰에서 "일본 수산물의 수입 문제가 하나의 중요한 의제가 될 가능성이 크다"고 언급한 만큼, 수산물 수입도 회담에서 논의될 것으로 예상됩니다.(사진=공동취재 제공, 연합뉴스)