필리핀 거대 쓰레기더미 붕괴 사망자 8명으로 늘어…28명 실종

▲ 필리핀 쓰레기 더미 붕괴 사고 현장에서 구조작업이 벌어지고 있다.

필리핀 중부 세부에서 발생한 쓰레기 더미 붕괴 사건 사망자가 8명으로 늘어난 가운데 20여명에 이르는 실종자들의 생존 가능성이 희박해지고 있습니다.현지시간으로 오늘(13일) 현지 매체 ABS-CBN과 dpa·신화통신 등에 따르면 세부시 비날리우 마을 민간 쓰레기 매립지의 쓰레기 더미 붕괴 현장에서 전날까지 시신 8구가 수습됐다고 현지 소방서가 밝혔습니다.세부시 재난위원회 위원장인 데이브 투물락 세부시 시의원은 붕괴 사고 이후 지금까지 12명이 구조돼 병원으로 옮겨졌지만, 28명이 실종 상태라고 말했습니다.구조작업은 지금도 진행 중입니다.하지만 사고 발생으로부터 만 4일이 지난 가운데 현장의 유독한 환경과 심각한 안전 문제로 인해 구조·수색 작업이 지연되면서 생존자 발견 희망이 점점 사라지고 있다고 현지 시의원은 전했습니다.구조대원들은 전날에도 크레인 등을 이용해 쓰레기 잔해를 파헤치면서 수색 작업을 지속했지만, 쓰레기 더미의 추가 붕괴 위험이 적지 않은 상태여서 작업이 여러 차례 중단됐습니다.게다가 금속 잔해 절단을 위해 가스 토치를 쓰고 있으나, 메탄가스로 가득 찬 환경에서 화재·폭발 위험이 커서 매우 조심스럽게 작업을 진행하는 것으로 알려졌습니다.앞서 지난 8일 이곳에서 약 20층 높이로 추정되는 거대 쓰레기 더미가 무너져 내려 현장 작업자 등 50명 가까이가 매몰됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)