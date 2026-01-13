[한일정상회담] 다카이치식 '오모테나시(극진한 영접)'…화기애애한 영접 현장

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 양기호 성공회대 일본학과 교수, 김혜영 SBS 기자
● 한일 정상회담
양기호 성공회대 일본학과 교수
"한일 정상회담, 정상 간 상호 신뢰 확인·셔틀 회담 통한 소통 기회"
"회담 장소 나라현, 백제·고구려 흔적 많아‥한일 미래지향적 관계에 적합"
"우호적 분위기 넘어 한일 국민이 체감할 수 있는 가시적인 성과 나와야"
"연내 중일 갈등 완화 가능성 낮아‥한국, 양자 차분해질 때까지 기다려야"
"이 대통령 모두발언에서 협력 강조‥한일 관계 안정적 관리 의지 보여"
"한국, 관세 리스크 안정·시장 다변화 위해 CPTPP 가입 불가피"
김혜영 기자
"다카이치 총리, 중국 견제 발언 안 해‥수위 조절한 듯"
"일본 수산물 수입 수용해야 CPTPP 가입 요건 완화될 듯"
