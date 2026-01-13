뉴스
다음 달부터 자동차 보험료 1% 이상 오른다…5년 만에 인상

고정현 기자
다음 달부터 자동차 보험료 1% 이상 오른다…5년 만에 인상
▲ 이동하는 자동차

다음 달부터 손해보험사들의 자동차 보험료가 1%대 인상됩니다.

오늘(13일) 보험업계에 따르면 삼성화재는 오는 2월 11일 책임 개시일부터 자동차보험료를 1.4% 인상합니다.

DB손해보험과 현대해상은 2월 16일부터 각각 1.3%, 1.4% 인상률을 적용합니다.

KB손해보험은 2월 18일, 메리츠화재는 2월 21일부터 각각 1.3% 인상에 나섭니다.

정부와 보험업계는 상생금융 차원에서 자동차 보험료를 2022년부터 연이어 인하해왔으나, 손해율이 치솟으면서 5년 만에 인상으로 돌아섰습니다.

대형 손보사 대부분은 당초 2.5% 수준의 인상이 필요하다는 의견을 제시했지만, 금융당국과 협의 과정에서 1%대로 조정됐습니다.

지난해 11월 기준 대형 4개사의 자동차보험 손해율(단순 평균 기준)은 92.1% 수준으로 90%를 웃돌았습니다.

1∼11월 누적 손해율도 86.2%로 작년 동기보다 3.8%포인트(p) 올랐습니다.

통상 자동차 보험 손해율은 80%를 손익분기점으로 여깁니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
경제 365
